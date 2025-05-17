“Şimdi sıra ‘Yeni Anayasa’ yapmaya geldi!”

Bunu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum söylüyor ve diyor ki:

“Terörsüz Türkiye hayata geçiyor. Cumhuriyetin kuruluşu, Yeni Anayasa başta olmak üzere, kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır.”

Fiyakalı sözler doğrusu... Fakat, bunların arkasında ne var?

Reform sözünü çok duyduk! Sonuçta hepsi boş çıktı!

İktidarın ortağı Hizbullahçı Hüda Par “Anayasa’nın değiştirilmesi teklif edilemez olan ilk 4 maddesinin de değiştirilmesini” kafasına takmış... Milliyetçi olduğunu söyleyen MHP’nin de bu konuda sesi soluğu çıkmıyor.

Türkiye’nin tapusu niteliğindeki Lozan Antlaşması’nı reddeden PKK’nın Meclis’teki temsilcisi DEM Parti de aynı görüşü paylaşıyor.

AKP’nin derdi ise, Anayasa’yı değiştirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 4’üncü defa seçilme hakkı sağlamak!

Eğer başarırlarsa Yeni Anayasa bir hukuk belgesi olmaktan çıkarılıp, içine birçok şeyin tıkıldığı bir aşureye döndürülecek.

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Peki, Türk kimliği ne olacak?

AKP yıllar önce “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir partiyiz” dememiş miydi? Yeni Anayasa ile milliyetçiliği ayaklar altına almaya devam edecekleri anlaşılıyor!

Sonuç olarak amaç, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yok edip yeni bir rejim kurmak mı? Asıl hedefleri bu mu?

Merak edilen konu “Milliyetçiyim” diyen iktidar ortağı MHP’nin buna ne diyeceği?

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Bizim eski bir başbakanımız vardı... Daha doğrusu Son Başbakan... Binali Yıldırım... Türkiye’de “Tek Adam Sistemi”ne geçildikten sonra “Başbakanlık” makamı da rafa kaldırıldı.

Binali Yıldırım’ı, anlayışlı, hoşgörülü, babacan, sevimli bir siyasetçi olarak görürdüm.

Ta ki, “Türk kimliğini” tartışmaya açıncaya kadar!

O saçma açıklamasından sonra görüşüm değişti, sözleri tüylerimi diken iken etti. Neden?

Binali Bey “Anayasa’daki vatandaşlık tanımının değiştirilerek yeniden yazılabileceğini, Türk adının “Üst kimlik” olmaktan çıkarılabileceğini” anlatmak istiyordu o sözleriyle...

Atatürkçü yurtseverleri rahatsız eden ifadelerdi bunlar!

Sanırım Binali Bey birilerine hoş görünmek (!) için bu sözleri kullanmıştı!

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“Türk kimliği” tartışmaya açılırsa ve “Türk kimliği” Anayasa’dan çıkartılırsa, bu ülkede tüm etnik grupları bir arada tutan harç bozulur ve ülke, çimentosuz inşa edilen bir bina gibi dağılır, çöker!

Yeni Anayasa isteği, beraberinde büyük tehlikeler getiriyor. Önümüzdeki aylarda Türkiye’de hep bu konuşulacak, tartışılacak!

Bu 4 maddenin hangisinden rahatsız oluyorlar?

Anayasa’nın, değiştirilmesi teklif bile edilemez olan ilk 4 maddesinin neresi batıyor bunlara?

Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmanın neresi zararlı?

Şu ilk 4 maddenin hangisinden ve neden rahatsız olduklarını net olarak anlatsalar da, biz de öğrensek!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk 4 maddesi:

MADDE-1) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE-2) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

MADDE-3) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklâl Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

MADDE-4) Anayasa’nın 1. Maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. Maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. Maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

GÜNÜN SÖZÜ

En değerli ilkeler dürüst ve samimi olmaktır ama bunlar günümüzde çok azaldı!