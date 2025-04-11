Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, Ümit Özdağ’ın tutuklanması filan derken, bu toz duman arasında gözden kaçırılıyor, ucuz yumurta kuyrukları başladı. Askıda ekmek, çıkma sebze, ucuz kıyma filan derken, yumurtaya kadar düştük.

İş Yurtları Kurumu’nun satış mağazalarında sabahın ilk ışıklarından itibaren yüzlerce metre sıra oluyor, marketlerde 200 lirayı geçen 30’lu yumurta kolisini 130 liraya alabilmek için ayazda-yağmurda saatlerce bekleşiliyor.

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Bu durum, hiç şüphesiz ki, geçim sıkıntısının ne kadar vahim hale geldiğini gösteriyor, insanlarımızın alt tarafı bir yumurtaya kadar sıkıştığını ortaya koyuyor. Ama asıl dikkatinizi çekmek istediğim yer, şurası... Hiç düşündünüz mü, ucuz yumurta satılan İş Yurtları Kurumu nedir? Marketlerde pahalıyken, nasıl oluyor da İş Yurtları Kurumu’nda ucuz olabiliyor?

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Foça cezaevi mesela, İzmir’deki Foça açık cezaevi... Tarım cezaevi olarak faaliyet gösteriyor. Burada yatan mahkumlar, tarımsal üretim yapıyor. Yaşları 21’le 75 arasındaki mahkumların devlet tarafından sigortaları yatırılıyor, sigortalı çalışıyorlar, hem mesailerinin karşılığında maaş alıyorlar, hem de ürettikleri tarımsal ürünlerin satılmasından kâr payı alıyorlar.

Etrafta nerdeyse tel örgü bile yok, kaçmak istesen kaçarsın ama, hiçbiri kaçmıyor, namuslarıyla çalışıyorlar, üretiyorlar, kazanıyorlar.

Besicilik yapıyorlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriyorlar, çeşit çeşit peynir üretiyorlar, süt üretiyorlar, tereyağı, yoğurt, ayran üretiyorlar, sucuk üretiyorlar, kavurma üretiyorlar, ağılları var, kümesleri var, tavuk yetiştiriyorlar, gezen tavuk, yumurta üretiyorlar, katkısız, hormonsuz, organik... Çalışan herkes mahkum ama, cezaevinden ziyade ütopik bir köyü andırıyor, suçlu olarak girdiler, çiftçi oldular, tarlaları var, seraları var, mevsimine göre sebze-meyve üretiyorlar, domates üretiyorlar, limon üretiyorlar, mercimek üretiyorlar, çam fıstığı üretiyorlar, fırınları var, ekmek üretiyorlar, zeytin ağaçları var, zeytin ve zeytinyağı üretiyorlar, sabun üretiyorlar, FOCE adıyla markalaştılar, İzmirliler çok iyi bilir, Foça cezaevinin ilk heceleri, FOCE, uluslararası kalite standart belgeleriyle üretim yapıyorlar, İzmir’de çok sayıda satış noktaları var, hem son derece kaliteli gıda, hem fiyatları son derece uygun, İzmirliler bu satış noktalarında kapış kapış alışveriş yapıyor, taze taze günlük geliyor, geldiği anda tükeniyor, hele yoğurtları, ben bir yoğurt bağımlısıyım, Foce yoğurduna doyamıyorum.

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İş Yurtları Kurumu denilen, işte bunlar, açık cezaevleri... Evet, şu anda, Türkiye’nin en başarılı tarımsal üretimi, sadece cezaevlerinde yapılıyor!

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Hem kaliteli, hem ucuza, üstelik zararına değil, holding seviyesinde gelir elde ediyorlar, devletten destek almıyorlar, devlete para kazandırıyorlar.

Şu anda Türkiye’de traktörüne haciz gelmeden, tarlasına haciz gelmeden, ineğine haciz gelmeden, tarımsal üretim yapılabilen tek yer, cezaevleri!

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Dışardaki çiftçilerin tamamı özgür ama, tarımsal üretim yapılamıyor, habire yurtdışından ithalat yapılıyor, bu cezaevlerindeki herkes mahkum ama, tarımsal üretim patlaması yaşanıyor.

Dünyada bundan daha gülünç ve daha hazin bir çelişki olabilir mi?

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Çiftçilerimizi iflas ettiriyoruz, üretme diyoruz, tarlasına traktörüne ineğine icra yolluyoruz, bankadan aldığı kredi borçlarını ödeyemediği için hapse atıyoruz, o hapse attığımız çiftçinin özgürce tarımsal üretim yapabildiği tek yer, mahkum olarak girdiği cezaevi oluyor!

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Dedim ya, etrafta nerdeyse tel örgü bile yok ama, kimse kaçmıyor, çünkü adı üstünde “iş” yurtları kurumu deniyor, “iş” sadece cezaevinde var!

Anca mahkum olarak hapse girince “iş” sahibi olabiliyorsun, sigorta primin yatırılıyor, maaş alıyorsun, satıştan pay alıyorsun, niye kaçsın?

Dünyada bundan daha trajikomik bir çelişki olabilir mi?

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İş Yurtları Kurumu denilen bu tarım cezaevleri, aslında Türkiye’nin ne kadar kötü yönetildiğinin kanıtıdır. Türkiye şöyle birazcık iyi yönetilse, tarımsal üretimin ne kadar çabuk patlayacağının, çiftçinin-köylünün aslında ne kadar zengin olabileceğinin, Türkiye’de aslında hiç kimsenin ucuz ekmek kuyruklarına mahkum olmadığının, aslında hiç kimsenin hava karardıktan sonra pazarda çıkma sebze toplamaya mahkum olmadığının, aslında hiç kimsenin ucuz kıyma kuyruklarına mahkum olmadığının, aslında hiç kimsenin ucuz yumurta kuyruklarına mahkum olmadığının, kanıtıdır!

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Türkiye’nin aslında “kasten” yoksullaştırıldığının kanıtıdır, tarım cezaevleri... Türkiye’yi, ekonomisi zengin, milleti yoksul bir ülke yapmak istiyorlar. Milli geliri yüksek bir ülke, milli refahı düşük bir millet yapmak istiyorlar. Yandaşları zengin, milleti köle gibi yaşayan bir ülke yapmak istiyorlar.

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Adalet bakanlığına bağlı İş Yurtları Kurumu’nun ucuz yumurta kuyrukları, adında adalet olan bir parti tarafından yönetilen ülkede, her konuda adaletin mumla arandığının, acıklı göstergesidir.