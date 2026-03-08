Osimhen, Galatasaray’ın kuşkusuz en önemli oyuncusu. Sahada fark yaratan büyük bir hücum silahı. Sane, Asllani’nin ayağına şiddetli olarak bastığı pozisyonda sarı kart yerine kırmızı görmediği için Osimhen’e çok iyi bir pas attı, o da kafayla topu ağlara gönderdi. Futbol oyunu ufak ayrıntıların finalidir. Osimhen’in golünün kısa hikayesi böyle sonuçlanmıştı.

Top, Galatasaray’ın kontrolündeydi. Buna rağmen ilk devre pozisyon fakiri bir derbi izledik.

Orkun, takım kaptanı olarak böyle önemli maçlarda sakin kalmalı. O kadar sinirli ki bu yüzden pas yüzdesi de çok düşüyor ve iyi oynamıyor.

Sane’yi dün gece anlamadım. Önce Asllani, ardından Rıdvan’a yaptığı hareketler ile resmen kırmızı kartı çağırdı.

Oyunda bütün senaryo değişmişti. Kendi yarı sahasında kapanan Galatasaray karşısında ilk yarıda bulamadığı pozisyonları bulan bir Beşiktaş izlemeye başlamıştık. Beşiktaş’ın baskılı gözüken oyununa rağmen gol bulamamasının nedeni orta alanda üretim kapasitesinin üst seviye olamamasındandı.

Galatasaray, oyuncu kadrosunun kalitesini dün akşam fazlasıyla hissettirdi. Okan Buruk’un takımı dün akşam aldığı 3 puanla şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken; Beşiktaş bu tarz maçlarda oynayacak oyuncu eksikliğini izleyenlere tekrar hatırlattı. Uğurcan’ın ikinci yarıdaki kurtarışları galibiyet- te en önemli rolü oynamıştı.