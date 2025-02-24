Ülkücü Hareketin tanınan isimlerinden araştırmacı-yazar Hakkı Öznur, bir vasiyeti yerine getirdi ve 35 yıllık çalışma sonunda 1948- 1980 döneminin “Ülkücü Hareketi”ni 9 ciltte, 10 bin sayfada topladı. Polietika Yayınlarından çıkan araştırmanın 12 Eylül 1980 sonrası dönemini de Hakkı Öznur iki ciltte toplayacak. Şimdi onun araştırmasını ve yazımını sürdürüyor.

Millet Partisi’nin kuruluşuyla başlayan araştırmada, “Tabutluktan ihtilale, sürgünden siyasete, Milliyetçi Hareket, Ülkücü Gençlik Tarihi” gibi yüzlerce konu, hiç duyulmayan, bilinmeyen olaylarıyla gün yüzüne çıkıyor.

ODTÜ’de Ülkü Ocakları Derneği’nin toplantısında Dernek Başkanı İlhan Kesici’nin konuşmasını Alparslan Türkeş dinliyor.

TÜRKEŞ’İN VASİYETİYDİ

Hakkı Öznur, “Rahmetli Başbuğ Alpaslan Türkeş’in isteği üzerine araştırmaya ve yazmaya başladığını, böylece bir vasiyeti yerine getirdiğini” belirtiyor. Öznur, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucularından ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun genel başkan yardımcılığını da yapmıştı. Rahmetli Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı olan Öznur, Yazıcıoğlu’nun, helikopterin düşmesi sonucu vefatını “Kaza değil, suikast” olarak değerlendiriyor.

Ülkücü Hareketin dördüncü cildini incelerken karşıma tanıdığım bir isim çıktı. Halen CHP Milletvekili olan İlhan Kesici ile ilgili 37 sayfalık bölümde ilk kez öğrendiğim bölüm yer alıyordu. Eminim çoğunuz da bunu ilk kez duyacaksınız.

ODTÜ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Ülkü Ocakları Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanlığını halen CHP Milletvekili olan İlhan Kesici yapmış. 1968’de derneği kuran ve başkanlığını yürüten Kesici, Alparslan Türkeş’in, Dündar Taşer’in ODTÜ’de konferans vermelerini de sağlamış. Konferans sırasında salonun elektriklerinin kesildiğine ilişkin gazete kupürleri, gençlik olayları yer alıyor.

Çoğunlukla sol görüşlü öğrencilerin bulunduğu ODTÜ’de, Ülkü Ocakları Derneği’ni kurmak kuşkusuz kolay olmamış. Halen CHP Milletvekili olan bir dönemin Ülkü Ocakları Derneği Başkanı İlhan Kesici’ye bu değişimi ve o günleri sordum. Şunları anlattı:

ABD VE RUSYA’NIN GÖBEĞİNDE

“O zaman Ülkü Ocaklarını kur, başkanlığını yap, sonra son durak gibi CHP’de yer al. 1968’de kurucusu ve başkanı olduğum ODTÜ Ülkü Ocakları Derneği tarihte yerini almış bir dönemimdir. Geriye dönüp baktığımda aslında o dönemin Türkiye’sinde, içi olaylardan çok soğuk savaşın, yani ABD ve hür dünya, Rusya-Sovyetler Birliği soğuk savaşının tam göbeğinde yer almış.

Normal şartlarda Türk milliyetçiliği fikir sistemine gönül vermiş o dönemin ülkücüleriyle, sol düşünceyi temsil eden öğrenciler arasında cereyan eden olaylar zinciri olmaktan ziyade, ABD ve Rusya soğuk savaşının tam göbeğinde yer almış olması. Burada iki büyük strateji gözüküyor. ABD’nin, Sovyetleri güneyden çevreleme stratejine karşılık, Sovyetler Birliği’nin de kendisine bizim coğrafyamızda dost ülkeler ve dost rejimler yaratma stratejisidir. Biz haliyle kendi menfaatlerimiz icabı da ABD ve hür dünya kampında yer aldık ve almaya devam ettik.

Belki de farkında olmadan solcu arkadaşların yapmak istediği, güneyimizdeki Arap Baas rejimlerine benzer bir Türkiye yaratmaktı. Bunlar milliyetçi partilerdi ama dünya ilişkilerinde yüzleri o dönemde Sovyetler Birliği’ne dönüktü. O dönemde aslında üniversitelerde büyük kavgalar, silahlı çatışmalar yoktu. Daha çok fikri tartışmalar vardı. Asıl silahlı çatışma dönemi 1971 sonrasında başlamıştı.”

CHP’YE NEDEN KATILDI?

İlhan Kesici, CHP’ye dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ısrarlı daveti sonucu geçtiğini belirtti ve bunun nedenini de şöyle açıkladı:

“AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen birçok konuşmasında, ‘Türk-Kürt-Laz-Çerkez’ söyleminde bulunması, Türkiye’nin ulus devlet- üniter devlet hassasiyetini artırdı. Bunun sıkıntılı bir döneme dönüşmemesi için Deniz Baykal’ın hassasiyeti ve iyi bir duruş sergilediğine inandığım için 2007’de CHP’de yer aldım. O dönem CHP seçim bildirgesinin mottosu ‘Ulus Devlet- Üniter Devlet - Laik Cumhuriyet’ Atatürk Türkiye’sinin kuruluşunun temel yapı taşlarıdır. Erdoğan’ın o dönem söylemleriyle şimdiki söylemleri arasında 180 derecelik fark var. Bugün itibariyle daha birleştirici.”

Kesici’ye Ülkücü Hareket’in dördüncü cildinde 37 sayfa ayrılmış. Açıkçası, kitaplarda ülkücü hareketle ilgili merak edilen hemen her konuya Hakkı Öznur yer vermiş.

Yitip Giden Bir Kuşak: 78’liler

68 kuşağı tam anlamıyla acılı, sıkıntılı yıllar geçirmiş. Buna ilişkin çok sayıda kitaba ulaşmak mümkün. Bir de 78 kuşağı var. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi iller, ilçeler hatta mahalleler, caddeler, “sağ-sol” diye bölünmüştü. O süreçte 5 bine yakın gencimiz öldürüldü. Darbe sonrası binlerce genç yıllarca cezaevlerinde yattı.

Mersinli meslektaşımız Ercan Güneş’in yeni kitabı “Yitip Giden Bir Kuşak: 78’liler” adını taşıyor. 27 Şubat’ta kitabın tanıtımını Mersin Gazeteciler Derneği’nde yapacak olan Ercan Güneş, şunları söyledi:

“Bu kitabımda kendi kuşağım olan 78’lileri yazdım. ‘68 kuşağı ile ‘78 kuşağını karşılaştırdığımda, 78’lilere haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ben kendi dönemimi bütün samimiyetimle anlattım. Gelecek kuşaklar geçmişte gençliğin neler çektiğini öğrenmesini istedim.”