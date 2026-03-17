“Eylülde gel”, Ankara’dan arkadaşım olan Alpay’ın unutulmaz parçası. Sadettin Saran da 21 Eylül’de Fenerbahçe başkanı oldu. Saran’dan önceki 11 yılda Fenerbahçe’nin hiç şampiyonluğu yok. Galatasaray 6 (Bu sene 7’ye koşuyor), Beşiktaş 3, Trabzonspor ve Başakşehir 1’er kez şampiyon olmuşlar.

Peki, Fenerbahçe neden olamamış bu kadar senedir? Bu kadar yılda Fenerbahçe’de 3 başkan değişmiş, Galatasaray’da 5 başkan değişmiş. Fenerbahçe’de 19 teknik direktör, Galatasaray’da 8 teknik direktör değişmiş. Bu, bize neyi gösteriyor? Fenerbahçe’de başkanlık yapanlar hep birbirlerini yemişler ama uzun süreler kalmışlar.

Peki, Galatasaray nasıl yapmış? Getirmişler bir başkan, bakmışlar ki olmadı, değiştirmişler. İçeride kavga etseler de fazla gürültü çıkarmamışlar.

Sadettin Saran piyangodan çıktı. Hep hava atıyordu, resimler koyuyordu, havuzda yüzüyordu, ip atlıyordu. Yani PR yapıyordu. Ama Fenerbahçe başkanı olunca bu işin çocuk oyuncağı olmadığını gördü. “Ali Koç’un getirdiği teknik adamla devam edeceğiz” dedi. Cicim ayları da fena geçmedi. Ama haftalar geçtikçe takke düştü kel gözüktü. Öyle veya böyle Sadettin Saran geldiğinde Fenerbahçe’nin 3 santrforu vardı: En Nesyri, Duran ve Cenk Tosun. Üçünü de verdiler, santrforsuz kaldılar. Orta sahaya adam doldurdular. 45 yaşındaki Kante’yi 45 milyon Euro maliyetle aldılar.

Yani şuna benziyor: Pantolon uyduramadık size ceket verelim! İyi güzel de şu anda Fenerbahçe’nin pantolonu yok. Fenerbahçe’nin orta sahasına ihtiyaç yoktu. Bir santrfor, bir de arka tarafın ortasında oynayacak iyi bir stopere ihtiyaç vardı, ikisini de yapamadılar. Harcadıkları para 100 milyon Euro’nun üzerinde. Türk futbol tarihinin ara transferde harcanan en yüksek parası.

Peki, bu parayı ceplerinden mi verdiler? Haşaaaa! Gelecek paraları bozdurup bozdurup harcadılar.

Peki, bu transfer politikasını yönetim mi yaptı yoksa Tedesco mu? Burayı çok merak ediyorum.

Fenerbahçe’nin yönetiminde futbolu bilen adamların olduğunu zannetmiyorum. Eğer teknik direktöre uydularsa ve sonuç da buysa, o teknik direktörü anında kovarım ama kovamazlar, kovamayacaklar. Çünkü sezon sonunu beklerlerse az para verip yollayacaklar, beklemezlerse 4-5 milyon Euro’ya mal olacak. Bu parayı da bu yönetimde kimse vermez. Bir de ikinci kısmı var? Kimi getireceksiniz? Yani şu anda Fenerbahçe yönetiminin durumu tam bir cacık. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklama yapıyor, “Ültimatom verdim, bir daha böyle olmayacak” diyor. Vah ki vah! Eğer bu takım ültimatomla oynuyorsa o zaman sen bu ültimatomu her maçta ver. Hatta devre arasında 3-4 oyuncu değiştirt! Bugün maç Gaziantep’le. Fener yönetimi, futbolcular ve Tedesco için tehlikeli yerde oynanacak bu maç. Deplasmanda olsaydı kafaları daha rahat çıkardı ama şimdi öyle olmayacak. Galip gelinirse pansuman olacak ama beraberlik veya mağlubiyet halinde Fener’de ne yönetim kalır ne de teknik adam. Ortalık toz duman olur kimse kimseyi göremez. Çünkü Fenerbahçe’nin şampiyon olması bence imkansız.

Peki, ikinci olur mu? Çünkü o da tehlikede. İşler ters gitmeye başlayınca muhallebi yerken dişini kırarsın. Şu anda Fenerbahçe’nin durumu o. İkincilik için Trabzon tankıyla tüfeğiyle Fenerbahçe’nin üzerine gelecektir.

Bu maçı yazarken Fenerbahçe-Gaziantep maçının hakemi belli değildi. Çünkü inanılmaz önemli bir maç olacak. Maçın hakeminin üzerine yıkılmaması lazım. Çünkü her türlü olaya gebe bir maç.

Not: Geçen pazar yine karakola imza vermeye gittim. TFF Başkanı ile G.Saray başkanının kulaklarını bol bol çınlattım.