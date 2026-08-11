Yeni Parti, ne yazık ki, “YENİ olmadığını” gösterdi. Biz de saf saf, Türk siyasetine bir YENİLİK getireceğini sanmıştık. Fakat... Kafa, eski kafa... Zihniyette bir değişiklik yok! Sadece adı değişik... Oysa, kurulalı sadece iki hafta olmuştu ve Türkiye’nin birinci partisiydi. Meclis’te de 91 milletvekili ile ikinci durumdaydı... Partinin genel başkanı Özgür Özel’in mitingleri olağanüstü ilgi görüyor, o “Bana güvenin” dedikçe halk coşuyor, kendilerini 24 yıllık iktidardan onun kurtaracağı umuduna kapılıyordu. Fakat... Özgür Özel, milletin ruhunu karartan “Teröristlere örtülü af yasasına” “EVET” diyerek hayal kırıklığı yarattı. Bu, onun gerçek anlamda bir lider olamadığını gösteriyor. Özgür Özel, çok çalışkan, yılmadan mücadele eden, enerji dolu bir siyasetçi ama sadece o kadar! Onda liderlik kumaşının olmadığını Meclis’teki oylamada gördük! Daha partisine bile hâkim değil! Siyaset rüzgârı nereden eserse, o tarafa savrulan bir yaprak sanki... Kendi kişiliğini, gücünü, kudretini, kararlılığını ortaya koyamıyor. Bir lider böyle olmaz! Ne yaptı? Aklı sıra Kürt seçmene şirin görünmek için, iktidarın kendi seçim stratejinin gereği olarak DEM Parti’nin desteğini sağlamaya yönelik yasaya EVET dedi. Peki, dedi de ne oldu? Bir yıldır halkta yarattığı heyecan rüzgârı bir anda dindi, yok oldu. Vatandaş şimdi “Kandırıldık” diyor! Cumhur İttifakı (AKP+MHP) Özgür Özel’e teşekkür eder sanıyorum. ★★★ Meclis’te gerçek anlamda muhalefet yapan tek lider olan İYİ PARTİ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “İHANET YASASI” diye adlandırdığı “Teröristlere af yasası”na “Evet” diyen Özgür Özel ve ona bağlı milletvekilleri kime hizmet etti? Millete mi? Kendilerine mi? Hayır! Tamamen iktidarın değirmenine su taşıdılar! Böylece, AKP (geniş mutabakat sağlayarak) biraz daha güçlendi. “Yeni Parti” gemisini daha ilk seferinde karaya oturtan Özgür Özel’e “İyi kaptan” diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabii ki... ★★★ Özgür Özel ve onun milletvekilleri “Evet” demeselerdi o yasa Meclis’ten geçmeyecek miydi? Hayır, geçecekti tabii ki... Burada önemli olan ayrıntı Özgür Özel’in bir lider olarak güven kaybetmesi, halkın umutlarına bir darbe indirmesi... Gerçek anlamda liderlik sıfatını kazanmak için ortaya güçlü bir irade, büyük bir cesaret ve kararlılık koymak gerekir. Özgür Özel’de bunlar yok! Sanırım umutlar başka bahara kaldı! Teröristlere af çıkartıldı peki ADALET NEREDE? Türkiye olarak bir girdap içindeyiz. Huzur bizden hâlâ uzakta! “Terörsüz Türkiye” diye PKK’lı teröristlere örtülü af çıkartılarak, zaten bitip tükenmiş olan PKK terör örgütünün bütün katillerine “hayat öpücüğü” verildi! Örgütün lideri Öcalan’ı bile “Kurucu önder” ilan ettiler! Bir vakitler Devlet Bahçeli’nin meydanlarda “Asılsın” diye bağırarak idamını istediği Öcalan, şimdi yine onun tarafından “Kendisine statü verilmesi gereken Kurucu Önder” yapıldı. Nereden nereye? Bu durumda Kandil’deki PKK yöneticileri “Savaştık ve kazandık” diye naralar atmaya başladı. Aslında terörün, Kürt vatandaşlarımızın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yok. Onlar bu olaylarda zalimce kullanılan masum insanlar... Çıkartılan “PKK’lılara Örtülü Af” yasası”, ileride ne gibi sonuçlar doğuracak bilemeyiz ama en az terör kadar önemli çok büyük bir sorunumuz daha var: ADALET... Ülkemizde yok olan adaletin mutlaka yeniden tesis edilmesi ve iktidarın muhalefet dahil, her kesime, her vatandaşına ‘adil’ davranması, Anayasa’ya saygı duyması gerekiyor. ADALET olmadıkça rahata, huzura kavuşmamız mümkün değil! GÜNÜN SÖZÜ Kendilerini fevkalâde akıllı zannedenler aslında akılsızlardır!