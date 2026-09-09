Sevgili okurlarım, Üsküdar’da yapılan belediye seçimini birtakım abidik gubidik oyunları sonrasında masa başında AKP’ye kazandırmayı başardılar. Bu olay aslında tam bir skandaldır, inanılmaz bir hadisedir. Türkiye siyasetinde hepimiz daha önce nicelerini görmüştük ama böylesine hiç tanık olmamıştık. Şimdi bir ders daha almış olduk. Demek ki bundan sonra da aklımıza hiç gelmeyen daha nice oyunlar karşımıza sürülecek. Hangi görüşte olursa olsun şimdi herkesin ağzında bu inanılmaz rezalet var. Allah beterinden korusun. Böyle bir hadise dünyanın neresinde olursa olsun, memleketi yönetenler bir ses verir. Dikkat ediniz, bizimkiler hiç konuşamıyor. Yarattıkları bu hilkat garibesinin gölgesine sığındılar, göbeklerini kaşımayı sürdürüyorlar... Çünkü bu koşullar altında kendilerinden hiçbir biçimde hesap sorulmayacağını biliyorlar. ★★★ Orada bir cumhurbaşkanı var ki en büyük yetkilerle donatılmış. Uçan kuştan bile sorumlu... Seçildiğinde, o makamda tarafsız kalacağı konusunda namusu ve şerefi üzerine ant içmiş biri. Beyefendiden tık yok. Her konuda konuşuyor ama bu konuda ortaya çıkamıyor, “Hayır arkadaşlar partimizin yaptığı her şey yasaldır. Ortada skandal falan yoktur. Bu iddialar tamamen yalandır” diyemiyor. Onun emrinde ve hizmetinde olan Saray medyası da aynı durumda. Televizyon kanalları, internet siteleri ve gazeteleri... İçlerinden biri bile bu olanları bırakın eleştirmeyi bir yana, haber bile yapamadı. Tayyipgiller partisinin Ömer Çelik isimli bir sözcüsü var. Maşallah, sazı eline aldığında bir saat bırakmaz, konuştukça konuşur. Ama ne gariptir, o bile bu konuda ağzını açıp partisini bir cümleyle olsun savunamadı. “Üsküdar seçiminde her şey yasaldır” diyemedi. ★★★ Yine bunların emrinde İletişim Başkanlığı diye bir yer var. Başında Burhanettin Duran isimli biri! Hitler döneminde Goebbels ne yapıyor idiyse aynı görevi şimdi bu Burhanettin Duran yapıyor. Yani AKP döneminin kendi çapında propaganda nazırı! Olur olmaz konularda çıkar medyanın karşısına, iktidara övgüler düzer. Onun görevi budur. Bu şahıs da bu skandal konusunda ağzını açamadı. Recep Tayyip ve yandaş Saray medyası gibi o da suskunluğa bürünmek zorunda kaldı. Bu süreçte ben özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten bir açıklama beklerdim ama o da konuşmadı. “Hayır, bu konuda yargımız taraflı davranmamıştır. Yasalar uyarınca gereken neyse o yapılmıştır” diyebilmeliydi. ★★★ Evet, Üsküdar olayı neresinden bakarsak bakalım tam bir siyasi skandal olarak karşımızda duruyor... Ve bu hadise aradan uzun yıllar geçse bile hiçbir zaman unutulmayacak, üzerimizde kara bir leke olarak kalacak... Böyle şeyler Nazi Almanya’sında, Hitler döneminde çok görüldü ama ne yazık ki adına Goebbels denilen o propaganda nazırından bu rezilliklerin hesabı sorulamadı... Çünkü İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Berlin işgal edilirken, Hitler, kendisi, eşi ve çocukları, sığındıkları sığınakta hep birlikte intihar etmişlerdi. Bu gibi rezaletler ayrıca diktatörlükle yönetilen Ortadoğu’da, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde de çok oldu ama onlar, oralardaki baskı rejimlerinin doğal sonucuydu. Yani işin özeti şöyle: Bu Üsküdar vakası Türk siyasi tarihine bir utanç belgesi olarak geçmiştir. Bunu yaratanlara, çanak tutanlara ve işin içinde rol kapan herkese ‘helal olsun’ diyorum! Ve sakallı bir komik! Türkiye’de adına Sakallı Ahmet hoca denilen bir tip var. Bu, sözüm ona bir din adamı. Kimin adına çalışır, kimlere niçin hizmet verir bilinmez. Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü imiş! Kendisini medyadan tanırsınız. Operetlerde ve semt kahvehanelerinde para karşılığında şov yapıp insanları güldürmeye özenen bir komiklik özentisi. Dinimizi kazanç kapısı yapmış uyanık bir tüccar! Ancak kendisini sakın ola ki küçümsemeyin. Adına kurulmuş bir televizyon kanalı bile var! Orada her gün ahkam kesiyor, Müslümanlara öğütler falan veriyor. ★★★ Üsküdar seçimleri konusunda dün bu sakallı herif de fikrini açıkladı. Aynen şöyle: “Üsküdar’ın Ak Parti’ye geri dönmesi biz milli Müslümanları feraha gark etti. Allah’ü Teâla İstanbul’umuzun iadesiyle sürurumuzu itmam eylesin. İstanbul’umuzun kaybedilmesine sebep olanlara da müstahaklarını ita eylesin. Amin!” Sana da amin sakallı cübbeli operet figüranı!