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Uzun süredir vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik kamuoyunda ciddi bir beklenti vardı. Esnafından sanayicisine, emeklisinden ücretlisine kadar milyonlarca kişi, artan borç yükü karşısında yeni bir yapılandırma düzenlemesi bekliyordu.

Ancak ekonomi yönetimi, şapkadan tavşan çıkarmak yerine vatandaşın zaten bildiği tecil ve taksitlendirme uygulamasını yeniden paketleyip önüne koymayı tercih etti.

Önce azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Vergi borcuna karşılık teminat istenen sınır kademeli olarak yükseltildi ve son olarak 10 milyon TL olarak belirlendi.

Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tecil faizi 10 puan düşürülerek yüzde 29'a indirildi.

İlk bakışta tüm bunlar önemli kolaylıklar gibi görünebilir. Hatta bazıları, "Devlet elinden geleni yapıyor" yorumunda bulunabilir. Ancak başından beri dikkat çektiğim temel mesele başka.

Çünkü vatandaşın beklentisi yalnızca daha uzun vadede borç ödemek değil.

Vatandaşın beklentisi, katlanarak büyüyen vergi cezalarında, gecikme faizlerinde ve gecikme zamlarında bir indirim sağlanmasıdır.

Bugün birçok mükellefin yaşadığı sorun, verginin aslından çok yıllar içerisinde üzerine eklenen faiz ve ceza yüküdür. Siz ana borcun üzerine ceza, cezanın üzerine faiz, faizin üzerine yeni maliyetler eklediğinizde ortaya ödenmesi güç bir tablo çıkıyor.

Üstelik tecil uygulamasında gözden kaçan önemli bir ayrıntı da var.

Vergi aslıyla birlikte varsa vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı üzerinden de tecil faizi hesaplanıyor.

Yani yalnızca vergi borcunu değil, daha önce oluşmuş faizleri de yeniden faizlendiriyorsunuz.

Nasıl ki ÖTV'nin üzerine KDV hesaplanıyor ve yıllardır "verginin vergisi" tartışması yaşanıyorsa, benzer şekilde burada da faizin faizinin alınması söz konusu oluyor.

Anlaşılan o ki, verginin vergisinde olduğu gibi faizin faizinde de herhangi bir sakınca görülmüyor.

Öte yandan yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin detaylarına baktığımızda, kamuoyunda oluşan bazı yanlış algıların da düzeltilmesi gerekiyor.

Örneğin herkes için 72 taksit söz konusu değil.

İşletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde "çok zor durum hali" aranacak. Bu durumun tespitinde ise likidite oranı esas alınacak ve taksit süresi buna göre belirlenecek.

Daha açık söylemek gerekirse, 72 ay taksit herkese otomatik olarak verilmiyor.

Bireysel mükellefler açısından ise azami taksit süresi 48 ay.

Yani manşetlerde gördüğümüz 72 ay uygulaması, sıradan vatandaş için değil; belirli şartları sağlayan işletmeler için geçerli.

Düzenlemenin kapsamı da sanıldığı kadar geniş değil.

Özel Tüketim Vergisi borçları ile 2026 yılının ilk geçici vergi dönemine ilişkin borçlar kapsam dışında tutuldu.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Katma Değer Vergisi (KDV) borçlarında ise azami taksit süresi yalnızca 12 ay olarak uygulanacak.

Bir başka önemli konu da hacizler.

Birçok kişi borcunu taksitlendirdiğinde hacizlerin otomatik olarak kalkacağını düşünüyor. Oysa uygulama böyle değil.

Borç taksitlendirilse dahi mevcut hacizler kaldırılmıyor.

Hatta teminat istenen sınırın altında bir borcunuz bulunsa bile haciz devam edebiliyor.

Eğer haciz konulan mal veya hakların değeri borcu aşıyorsa, yalnızca borcu aşan kısım üzerindeki haciz kaldırılıyor. Geri kalan hacizler ise yerinde duruyor.

Dahası var.

Diyelim ki borcunuzu taksitlendirdiniz, bir süre ödeme yaptınız ancak ekonomik şartlar nedeniyle daha sonra ödeyemez hale geldiniz ve tecil bozuldu.

Bu durumda o tarihe kadar ödediğiniz tecil faizlerinin bir kısmı için "geçmiş olsun" deniliyor.

Çünkü ödenen tutarlar ne iade ediliyor ne de doğrudan borçtan düşülüyor. Hazineye gelir olarak kaydediliyor.

Sonuç olarak ortaya çıkan tablo şu:

Devlet, vergi borçlusuna yeni bir yapılandırma sunmadı.

Borcu daha uzun vadeye yaydı.

Ancak vatandaşın asıl beklediği ceza ve faiz yüküne ilişkin bir düzenleme yapılmadı.

Bu nedenle ortada teknik anlamda bir kolaylaştırma olabilir. Fakat ekonomik gerçeklik açısından bakıldığında bunun geniş kitlelerin beklediği çözüm olduğu kanaatinde değilim.

Yine de bu düzenlemenin mevcut haliyle ihtiyaca tam anlamıyla cevap vereceğine inanan ve bunu güçlü şekilde savunan herkesin iyimserliğini takdir etmek gerekiyor.