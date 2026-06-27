Arda Güler sadece saha içinin yıldızı olmadığını maçtan sonra yaptığı açıklamalar ile bir kez daha kanıtladı. Onun yaptığı konuşma bana şunu gösterdi: “Ben sorumluluktan asla vazgeçmem, kaybetsem de sonuna kadar savaşırım.” Milli Takım oyuncularının çoğunluğu Arda gibi davranıp böyle düşünseler, takım erkenden elenip veda etmezdi. Futbol hatalar oyunu bunu kabul ediyorum, ama yapılan yanlışlardan erken dönülse yaşanan kötü anları düzeltmek için her zaman imkân vardır. Montella, kaybedilen Avustralya maçından hemen sonra şapkayı önüne koyup düşünecekti. Bazı oyuncular formsuzdu. Hakan sakatlıktan yeni çıkmış, Merih istenileni veremiyor, Kerem ise oynadığı bölgede kayboluyordu.

Değişim gerekiyorsa, Paraguay maçından önce yapılmalıydı. Sahaya çıkan kadroda cesur hamle maalesef yapılmayınca bütün emekler çöpe atılmıştı. Kadro kalitesi yüksek olan oyuncu topluluğunun kupaya erkenden veda etmesi çok üzücü oldu. Montella, yöneticiler, oyuncular da bu çok erken vedaya muhakkak çok üzgünler. Biz vatandaşlar ise hem çok üzgünüz, hem de hayal kırıklığı yaşıyoruz. ABD galibiyeti futbol tarihimizde önemli bir anı olarak yerini alacak sadece Takım’ın genç kadrosuyla geleceği açık ama sabit fikirlerden, inattan, hayali düşman yaratmaktan bir an önce herkesin vazgeçmesi gerekiyor. Montella eğer göreve devam edecekse değişimleri ve sistemini gözden geçirmeli, önlemlerini de kimseden çekinmeden uygulamalı...