Yeni Parti, “Kuruluş Kurultayını” topladı. Üyelerin oylarıyla Genel Başkanı seçti. Şeklen de olsa kocaman “demokratik bir adım” atıldı. Özgür Özel, putları kıran, yeni bir yol açan lider olabilir.

Değişmez lider.

Yarı Tanrı lider.

Mezara kadar lider.

Koltuk sevici lider.

Butlandan lider.

Proje lider.

Kalıbını yıkabilir.

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Kurtar bizi!

Baba.

(Süleyman Demirel)

Kurtar bizi!

Karaoğlan.

(Bülent Ecevit)

Kurtar bizi.

Orgeneral Kenan.

(Kenan Evren)

Kurtar bizi.

Kasımpaşalı Reis.

(Tayyip Erdoğan)

Her dönem, iktidardan umudunu kesen halk, “Yeni bir kurtarıcı” arıyordu. Türkiye’de “Kurtarıcı baba arama dönemi” kapandı.

★★★

Meydanlar artık “Kurtar bizi Reis” diye dolmuyor. Meydanlarda halk; “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz” diye kenetlendi ve Özgür Özel’i “Eski kalıbı yıkamaya aday” lider yaptı. Tayyip Erdoğan, toplumun görmek istediği; “Gerçek demokrat lider tipinden” korkmuş olabilir. Özgür Özel’i de Ekrem İmamoğlu gibi hapse göndermeyi düşünüyor, planlıyor, tasarlıyor olabilir.

Belli!

Hazırlık yapılıyor.

Mansur Yavaş, Yeni Parti’ye geçip üye olmadı. Kurultay’a da katılmadı.

★★★

Özgür Özel, rolünü hakkını vererek oynayabilir; “Elle tutulur, gözle görülür, kalplere dokunur” önerileri Anadolu’nun her köşesinde dinlemeye hazır kitlelerle buluşturabilir. Özgür Özel, “Eskimiş, bozulmuş, ülkeyi geriye çeken dejenere siyasi yapıyı ve bu yapının yarattığı el-etek öpücü bürokratik oligarşiyi yıkacağız” anlamına gelecek sözler söylüyor.

Yeni Parti:

Kurtarıcı benim demiyor.

Hep beraber diyor.

Kulluk bilinci çöktü.

Yurttaşlık bilinci var.

“Mahkemelerimizde vatandaş suç işlediğinde yargılanıyorsa Cumhurbaşkanının da suç işlediğinde yargılandığını görmeliyiz” bilinci ayağa kalktığı için bir yeni lideri hapse atınca öbür yeni lider nöbeti devir aldı. Öbürünü de susturursan bir diğerini halk hemen bulup meydana çağırıyor.

★★★

Yeni Parti!

Çıta yükseltti. Kuruluş Kurultayı’nda; “Eski çürümüş siyaset anlayışı artık geride kaldı” sözünü verdi.

Bu sözün bedeli var.

Bana oy verdiniz.

Benden

Hukuka aykırı.

Demokrasiye aykırı.

Fırsat eşitliğine aykırı.

Özgür vatandaşlığa aykırı.

Bölünmez bütünlüğe aykırı.

Hiçbir şey istemeyeceksiniz.

★★★

Bana oy verdiniz.

Oğlunuzu, kızınızı, akrabanızı devlete yerleştirecek torpil de istemeyeceksiniz.

Bana oy verdiniz.

İmar affı.

Öğrenci affı.

Kara para aklama affı.

Devlet teşviki

Fon kurup devlet parasını ve halkın birikimini soymanıza göz yummamı da istemeyeceksiniz.

Çünkü vermeyeceğim.

Ben size dürüst, temiz, demokratik siyaset sunacağım. Sizden de dürüst vatandaşlık bekleyeceğim.

★★★

Yeni Parti:

Tek adamlığa hayır.

Oligarşiye.

Otokrasiye.

Adaletsizliğe hayır.

Yolsuzluğa.

Yoksulluğa.

Yasaklara.

Fırsat eşitsizliğine.

Adam kayırmaya hayır.

Sözlerini veriyor.

Ve Türkiye’de artık bir seçilmiş liderin, halk dalkavuğu olmadan, halkın 3 adım önünde yürümesi gerektiğini söylüyor.

Ben bunu anlıyorum.

Göreceğiz.

PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN

Sorumlu Cumhurbaşkanı!

Fon vurgununun gizli saklı yapıldığını neredeyse iki yıl öncesinden haber veren, uyaran, dikkat çeken eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, gazeteci Timur Soykan ile bir söyleşi yapmış. Diyor ki; “Finansal işlemlerin kayıtları tapu kayıtları gibidir. Yok edilemez. Yeter ki incelensin. Büyük soygunun henüz çeyreğini görebiliyoruz. Fon vurgununda siyaset, bürokrasi ve yargı ayakları ilişkilerinin incelenmesi gerekir” Gazeteci Emin Çapa da YouTube kanalındaki programda; “Fon soruşturmasında adı geçen devlet şirketi Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in bu yılın ilk dokuz ayında (ocak-eylül arası) yaklaşık 9 milyar TL zarar ettiğini fakat bu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ilk dokuz ayda (ocak-eylül arası) 103 milyon TL maaş aldıklarını” açıkladı. Fon vurgununda sorumluluğu olan izin verici, denetleyici, yol açıcı, yol gösterici bütün kurumların tepe yöneticilerini atayan Cumhurbaşkanı. Bu yüzden “Fon vurgunundan” baş sorumlu tutulması gereken Cumhurbaşkanı! Bu gerçek neden gizlenip göz ardı ediliyor?