Ülkede yaşanan hazin olaylar insanlarımızın ruhunu karattı...

Kime rastlasam, bakışlarında umutsuzluk, seslerinde yılgınlık ifadesi görüyorum.

Bu kadar karamsar olmamak lâzım ama ne çare ki, insanlarımızın büyük bir bölümünün geldiği nokta bu...

Yaşadığımız günlerde en büyük ihtiyacımız “Umut.”

Moralsiz bir toplumda bu umut nasıl yaratılacak?

İşte YENİ PARTİ böyle bir ortamda devreye girdi.

İktidar, en büyük rakibi CHP’yi yargının “butlan kararı” ile parçaladı, hatta kendi yandaşı haline getirdi ama daha genç ve daha diri bir rakibin, YENİ PARTİ’nin doğmasına sebep oldu.

Türkiye’ye “UMUT” veren YENİ PARTİ’nin kuruluşu Özgür Özel’in zekâsının, olağanüstü çabalarının, inanılmaz bir enerjiyle çalışmasının sonucudur.

Özgür Özel’in eleştirdiğim yanları var. Bunları zaman zaman yazıyorum. Ancak... Takdir ettiğim yanları daha çok.

İktidarın önlenemez yıpranışının da yardımıyla YENİ PARTİ’yi “İktidar alternatifi” yapması bu karanlık ortamda topluma bir IŞIK, bir UMUT oldu.

İnsan ışıksız da yaşayamaz, umutsuz da...

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“Türkiye yenileniyor.”

Yeni Parti’nin, cumartesi ve pazar günleri Ankara’da düzenlediği 1’inci Olağan Kurultayı’nda kullandığı slogan bu...

Yeni Parti, Türkiye’yi yenileyeceğini iddia ediyor.

Ülkede demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, barış yeniden yeşerecek, ekonomik sıkıntılar bitecek, millete huzur gelecek.

Özgür Özel ve arkadaşları bunu vaat ediyor.

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1157 delegenin oy kullandığı seçimde geçerli oyların tamamını (1154 oy) alan Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. 3 oy geçersiz çıktı, karşı oy veren tek kişi çıkmadı.

Bu, Yeni Parti delegelerinin Özgür Özel’e büyük güvenini gösteriyor, ancak aynı güveni seçmen üzerinde de sağlamalı, yapacağı işlere geniş kitleleri inandırmalı.

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“Tek yol iktidar.”

Böyle diyor Özgür Özel ve devam ediyor:

“Bu çürümüş, köhnemiş iktidarın artık adım atacak mecali kalmamıştır. Bunlar eskimiş, yaşlanmışlardır. Biz milletin yaralarını sarmaya talibiz. Bizim Türkiye’yi yönetecek maharetimiz, kazanacak yüreğimiz, yönetecek aklımız irademiz var.”

Bunlar tamam da...

Özgür Özel, halkın dipsiz bir kuyu gibi içine gömüldüğü yıldırıcı hayat pahalılığı, bitmek tükenmek bilmeyen enflasyon ve ekonomik güçlükler konusunda ne düşünüyor?

Buna da şöyle cevap veriyor:

“Yaşadığımız sorunların hiçbiri gökten inmedi. Bunların hepsi üst üste konulmuş yanlış tuğlaların sonucudur. Yanlış tuğlayla doğru duvar örülmez. İktidar şahsi hırsları uğruna ülkeyi bu hale getirdi. Çürümüşlüğe biz son vereceğiz. Memleketi ayağa kaldırtacak bilgimiz ve irademiz var. Vallahi de kazanacağız, billahi de kazanacağız.”

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Bütün bunlar etkileyici, güzel sözler ama Özgür Özel’in projelerini halka da anlatması ve bunları yapabileceği konusunda insanları ikna etmesi, seçmeni inandırması gerekiyor.

“Butlan CHP”sinden kaçış!

Kocaeli’nde yerel basınla konuşan CHP’nin “Butlan Başkanı” Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılıp Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarını kastederek:

“Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım. Bilseydim ne parti yönetiminde, ne de partide tutardım. Partim ahlâkî üstünlük konusunda çok yara aldı” demiş... Eski arkadaşlarını ahlâkî yönden zayıflıkla suçlamış...

“Butlan Başkan” olmak gibi bir çeşit “Kayyum” görevini içine sindiren Kılıçdaroğlu kendisini dinleyecek insan bulunca, zaman zaman böyle şeyler diyor işte... Dilin kemiği yok ki...

Ancak... Yeni Parti’- nin kuruluşuyla birlikte CHP üyelerinin yüzde 46’sı olan 829 bin üyenin partiden istifa ettiği bildiriliyor. Buna ne diyor Kılıçdaroğlu? Üyelerin bu kaçışı nedendir?

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Bir siyasetçi fırıldak gibi dönse bile arkasını göremez!