Yeni Parti kurulduktan sonraki ilk kurultayını yaptı.

Parti yönetimi, bu ilk kurultayı “Kuruluş Kurultayı” olarak duyurdu.

Özgür Özel, delegelerin kullandığı bin 154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Özel’in liderliğindeki Yeni Parti siyasete iki önemli yenilik getirdi.

Birinci yenilik Yeni Parti genel başkanını delegelerinden önce parti üyelerinin seçmesiydi.

Yeni Parti, kurultaydan önce 81 il ve 900 ilçede kurduğu sandıklarla genel başkan seçimini yaptı.

Parti üyeleri bu sandıklarda oy kullandı ve Özgür Özel’i genel başkan seçti.

Delegeler de parti üyeleri gibi Özgür Özel’i genel başkan seçtiler.

Böylece delegeler, parti üyelerinin genel başkan seçimini yasal hale getirdiler.

Siyasi partiler hukukuna göre partilerin genel başkanları kurultayda delegeler tarafından seçilmek zorunda.

Yeni Parti kurultay delegeleri bu zorunluluğu yerine getirdiler.

Aslında parti üyeleri genel başkanı seçmişlerdi.

Böylece Yeni Parti, genel başkan seçimine bir yenilik getirmiş oldu.

Genel başkanı üyeler seçti, kurultay delegeleri onaylamış oldu.

Genel başkanın parti üyeleri tarafından seçilmesi, delegelerin seçmesine göre göre kuşkusuz daha demokratik, daha katılımcı bir yöntemdir.

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Özel’in liderliğindeki Yeni Parti’nin siyasete getirdiği ikinci yenilik ise parti yönetiminde oldu.

Yeni Parti, Parti Meclisi üye sayısını 160’a çıkardı.

150 üyenin 80’i milletvekillerinden, 40’ı parti teşkilatından, 40’ı ise bilim insanlarından belirlendi.

Böylece Yeni Parti’nin Parti Meclisi üyelerinin sayısı da oluşumu da yenilendi.

Parti Meclisi’ni oluşturan 80 milletvekili, 40 teşkilat temsilcisi ve 40 bilim adamı üç ayrı komisyon gibi çalışacaklar.

Partinin politikalarını belirleyecekler, öneriler geliştirecekler.

Sonra Parti Meclisi olarak toplanan yeni politikaları, yeni önerileri tartışacak, oylayacak ve karara bağlayacaklar.

Bu yöntem de parti yönetiminin hem oluşumunda hem de çalışma yönteminde bir yenilik oluşturuyor.

Bu yenilikle parti yönetimi de daha demokratik, daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmuş oldu.

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Özel’in kurultayda yaptığı konuşmada ve kurultayda kabul edilen bildirgede “düzen değişikliği” hedefi ortaya konuldu.

Türkiye’de ekonomik ve siyasi gücün dar bir kadro elinde toplandığı, yoksulluk, güvencesizlik ve adaletsizliğin derinleştiği vurgulandı.

Özel, konuşmasında Atatürk’ün emanetinin Yeni Parti’de olduğunu üzerine basarak birkaç kez tekrarladı.

Özel, “Atatürk’ün emaneti kurultay salonundadır” diyerek “gerçek CHP, Yeni Parti’dir” mesajı verdi.

Kurultay bildirgesinde, Yeni Parti’nin, Atatürk’ün önderliğindeki siyasal ve düşünsel temeli esas aldığı vurgulandı.

Parlamenter sisteme dönüş, bağımsız yargı, laiklik, sosyal adalet ve eşit yurttaşlık vaatleri de kurultay bildirgesinde yer aldı.

Ekonomide emeğin milli gelirden aldığı payın artırılması, vergi yükünün ise servet ve yüksek gelire kaydırılması da Yeni Parti’nin vaatleri arasındaydı.

Bildirgede kayyum uygulamasına son verilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve Avrupa Birliği üyeliği hedefinin sürdürülmesi de öne çıkan mesajlardı.

Özel konuşmasında dış politikaya da özel bir yer ayırdı.

Yeni Parti iktidarında Türkiye’nin dış politikanın ABD ve İsrail gölgesinden çıkarılacağı vurgusu yaptı.

Batı bloğu üyesi olan Türkiye’nin Yeni Parti iktidarında Rusya, Çin, İran ve bölge ülkeleriyle de barışçıl, iyi ilişkiler geliştireceğini söyledi.

Kuruluş Kurultayı’nda hem Özgür Özel’in konuşmasında hem de kurultay bildirgesinde verilen ana mesaj Yeni Parti’nin Atatürk’ün izinde yürüyeceği mesajıydı.

Yeni Parti siyasetteki konumunu ve hedeflerini Kuruluş Kurultayı’nda belirlemiş oldu.