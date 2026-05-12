Pandemiden sonra hayata bakışımız değişti. Daha önce yaşanacağını hayal bile edemediğimiz şeyler oldu.

Okullar kapandı, işler durdu. Aylarca evlere kapandık. Kimseyle görüşemedik. Marketten gelen poşetler bile karantinaya alındı, silindi, dezenfekte edildi.

İnsanlar yakınlarının cenazelerini göremeden onları toprağa verdi. Çok ağır ayrılıklar ve ölümler yaşandı.

İnsanlık evlere kapanmış büyük bir dram yaşarken doğa biraz kendini toparladı. Daha da yeşillendi. Hayvanlar, kısa bir süre de olsa, rahat bir nefes aldı, özgürce doğalarını yaşadı.

Kısacası dünya değişti, hayata bakışımız değişti.

Ama insanlık tarihindeki bütün büyük travmalar gibi pandemi de geride derin izler bırakarak gitti.

Bugün dünya yeni bir virüs haberi duyduğunda artık sadece sağlık değil, psikolojik olarak da alarm veriyor. Çünkü insanlar artık bir hastalık haberini yalnızca tıbbi bir gelişme olarak görmüyor.

O haberin içinde kapanmalar, korku, belirsizlik, ekonomik kriz yalnızlık ve ölüm ihtimalini de duyuyor.

Son günlerde yeniden gündeme gelen hantavirüs de tam bu yüzden büyük dikkat çekti. Sosyal medya yine korku senaryolarıyla doldu. Birkaç saat içinde “Yeni pandemi geliyor”, “COVID’den daha ölümcül” gibi başlıklar yayılmaya başladı.

Hantavirüs, kemirgenlerden insanlara bulaşan nadir ama ciddi bir virüs grubu. Son günlerde yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Atlas Okyanusu’nda seyreden bir kruvaziyer gemisindeki salgın.

Gemide görülen vakalarda şu ana kadar en az 3 kişi öldü, 8 civarında şüpheli veya doğrulanmış vaka bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olayı yakından izliyor.

Normalde hantavirüs insandan insana kolay bulaşmıyor. Genellikle fare ve kemirgen dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşma olasılığı yüksek. Özellikle uzun süre kapalı kalmış depolar, bodrumlar, eski evler ve hijyenik olmayan alanlar risk taşımakta.

Ancak bu olayda şüphelenilen “Andes virüsü” adlı tür, hantavirüsler içinde nadiren insandan insana bulaşabilen tek tür olarak biliniyor.

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 8 hafta sonra ortaya çıkıyor.

Virüsün belirtileri başlangıçta grip gibi: yüksek ateş, kas ağrısı, aşırı halsizlik, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı.

Sonra bazı hastalarda çok hızlı şekilde akciğer yetmezliği gelişebiliyor. Nefes darlığı ve akciğerde sıvı birikmesi en tehlikeli aşama. Bazı türleri ise böbrekleri etkiliyor.

Tıp dünyası 2026 itibarıyla dev adımlar atmış olsa da, hantavirüse karşı elimizdeki en güçlü silah, her zamanki gibi tedbir. Çünkü hantavirüsün henüz spesifik bir aşısı veya kesin bir antiviral ilacı bulunmamakta.

Yazlık evinizi veya deponuzu aylar sonra açtığınızda, içeri dalmadan önce pencereleri açıp ortamı en az yarım saat havalandırın.

Elinize süpürge alıp tozu havaya katmak yerine, ıslak temizlik yapın çünkü toz uçmazsa, virüs de akciğerlerinize ulaşamaz. Kuytu ve tozlu yerleri temizlerken mutlaka maske takın.

Hantavirüs yeni keşfedilmiş bir hastalık değil. Uzun yıllardır bilinen bir virüs grubu. Evet, ölüm oranı bazı vakalarda yüksek. Ancak bu, onun kolay yayılan bir küresel salgın olduğu anlamına gelmiyor.

Maalesef modern çağın en büyük sorunlarından biri artık sadece virüsler değil. Bilgi salgınları.

İnsanlar bir haberi okumadan paylaşmaya, araştırmadan korkmaya başladı. Çünkü korku çok hızlı bulaşıyor. Hatta bazen virüslerden bile hızlı.

Çünkü yıllardır krizden krize sürüklenen toplumlar, zihinsel olarak alarm sisteminde yaşadıklarından sürekli felaket bekleyen bir ruh hâline sahip oluyorlar. En küçük sağlık haberi bile bir anda kıyamet senaryosuna dönüşebiliyor.

Üstelik sosyal medya bunu daha da büyütüyor. Algoritmalar daha çok etkileşime göre ayarlandıklarından insanları sakinleştiren değil, panik yaratan içerikleri tercih ediyor. Bu yüzden her yeni olay birkaç saat içinde dünyanın sonu gibi anlatılıyor.

Elbette bazı olayları ciddiye almak gerekir. Hijyen kurallarına dikkat etmek gerekir. Bilimsel verileri takip etmek gerekir. Ama korkuyla mantıklı düşünmeyi de birbirine karıştırmamak gerekir.

Çünkü modern dünyada insanlar virüslerden çok sürekli korku hâlinde yaşamaktan zarar görüyorlar.