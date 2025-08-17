Yazın rehavetinden sıyrılmaya ve bir şeyleri organize etmek üzere hareketlenmeye başlayacağımız bir haftaya giriyoruz. 23 Ağustos sabahı 09:06’da Başak burcunda gerçekleşecek yeniay, iş ve çalışma hayatımız, sağlığımız ve aldığımız hizmetler, ekinler ve hasat, topraklarla ilgili konuları gündeme getirecek. Yeniaylar yeni gelişmeleri, açıklamaları, özellikle Başak yeniayları yeni sistemleri ve uygulamaları beraberinde getirir. Başak, bir şeyleri akıllıca ve ayağı yere basan şekilde kurgulamak ve sisteme oturtmak, organize etmek ve hayata geçirmekle alakalıdır. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=EPY9O1z4s5M&t=1016s

GEZEGEN İZ DÜŞÜMLERİ

Yeniay, tüm dünya için yeni gelişmeleri beraberinde getirirken, yeniay hattının iz düştüğü bölgelerde bu enerji daha aktif olur. Yeniay/Meridyen hattı Rusya’dan aşağı inerek Moğolistan, Çin, Hindistan, Bangladeş üzerinden geçiyor. Bu ülkelerde bazı yeni uygulamalar görülebilir. Yeniay için çizdirilmiş astroloji haritasında Mars/Ufuk hattı ise Rusya’dan aşağı inerek Karadeniz üzerinden geçiyor ve Türkiye üzerinden, daha sonra Suriye üzerine, Arap Yarımadasına ve Kızıldeniz üzerinden de geçerek Doğu Afrika’ya uzanıyor. Aşağıdaki haritada sağ tarafta kırmızı yıldız ile işaretlenen hattı görmektesiniz. Haritanın orta kısmına doğru işaretlenen hat ise Satürn-Neptün kavuşumunun ufuk düzlemiyle çakıştığı bölgeyi gösteriyor. Kuzey Avrupa ve Balkanlar üzerinden aşağı inen hat Romanya ve Bulgaristan üzerinden geçiyor, Marmara ve Ege bölgesini de kat ederek Akdeniz üzerinden Doğu Afrika’ya iniyor. Bu bölgede sismik aktivite artışı, etkili depremler görülebilir.

YENİAY HARİTASI

23 Ağustos’ta 0 derece Başak burcunda gerçekleşecek yeniay Uranüs gezegeni ile dik açıda olacak. Uranüs’ün açı yaptığı yenaiy ve dolunaylar beklenmedik şekilde gelişen ve mevcut durumlarda değişim yaratan olaylarla bağdaştırılır. Böylesi dönemlerde etkili deprem riski de artar.

DEPREM TAHMİN GRAFİĞİ

Aşağıda gördüğünüz ve şahsen oluşturduğum raporlara göre Sirius astroloji programından çıkartılmış deprem tahmin grafiğine göre en dikkat çeken tarihler 19 Ağustos civarında ve 27-31 Ağustos aralığında görülüyor. Bu tarihler dünya geneli için geçerli olmakla birlikte, ülkemizde de Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere, Mars hattının geçtiği güneydoğu bölgesi de dikkat çekiyor.

UNUTMADIK!

17 AĞUSTOS depreminin sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Binlerce vatandaşımızın yaralandığı, evini, işyerini kaybettiği bu felaketten dersler çıkarılması ve bir deprem ülkesinde yaşadığımızın idrakiyle olası büyük depremler için hazırlanmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

ASTROLOJİDEN DE İSTİFADE EDİLEBİLİR

Sismik aktivitede artış veya etkili depremlerin öngörülmesinde yardımcı bir disiplin olarak astrolojiden istifade edilebilir. Özellikle de zamanlama konusunda. Yapılan detaylı araştırmalar ve istatistik içeren çalışmalar sonucunda bilinçli ve eğitimli astrologlar uyarı niteliğinde tahminler yapabilir. Tabii bu tahminler kesinlik içermez. Kesin şu saatte deprem olacak iddiası taşımaz. Ayrıca muhtemel depremin büyüklüğü hakkında bir bilgi de içermez. Sadece haritalara bakılarak depremin magnitüdünü tahmin edemeyiz. Bu, yer bilimcilerin işidir. Gezegenlerin birbirlerine göre değişen konumları, stresli açılar yoğun olduğu dönemlerde risk artmakla birlikte, her seferinde depreme sebep olmamaktadır. Tutulmalar, yeniay ve dolunaylar açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Eğer bir fay hattında gerilim varsa, enerji yüklenmesi varsa, o bölgeye iz düşen gezegen etkileri tetikleyici rol oynayabilir. Yani, tek sebep gezegen ve Ay ya da Güneş etkileri değildir. Yani depremlerin tek sebebi göksel değildir.

DÖRT BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İNCELEMESİ

Yayınladığım bir videoda, şimdiye kadar Marmara bölgesini etkileyen 4 büyük depremin astroloji haritaları üzerinde yaptığı bazı istatistik çalışmalarımı anlattım. 1999 depremi öncesinde gerçekleşen güneş tutulmasından yola çıkarak, önümüzdeki beş yıllık süreçte içinde bulunduğumuz bölgede veya yakın bölgede gerçekleşecek bazı güneş tutulmaları hakkında bilgi verdim. Dikkat çeken tarihleri paylaştım. Bu saptamalar, bahsedilen tarihlerde Marmara bölgesinde kesin büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Potansiyeller üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Bu video sadece bilgi paylaşmak ve geçmiş depremlerle kıyaslama yapan bir istatistik sunma amacıyla yayınlanmıştır. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir endişe yaratmamak için kullanılan üsluba dikkat edilmiştir. Çalışma sayfamı da burada paylaşıyorum. Arzu ederseniz linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=KZIGXN7zvYM&t=52s

ASKERİ OPERASYON KAPIDA OLABİLİR!

Yeniayın Ankara’ya göre çizdirilmiş haritasında Mars’ın Yükselen derecesine yakın iz düştüğünü görüyoruz. Mars’ın iz düşümleri bize ülkemizin güneydoğusunu, güney sınırlarını gösteriyor. Hattın Suriye üzerinden de geçiyor olması, sınır bölgesine yönelik operasyon ihtimalini güçlendiriyor. Mars’ın ülkemizin astroloji haritasındaki derecesine dönüşünü deneyimlemek üzereyiz. Tam dönüş 18 Ağustos’ta gerçekleşiyor. Bu tarihe yakın bir zamanda askeri alanda bir hareketlenme görebiliriz.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Başak burcu yeniayı ülkemiz astroloji haritasının 3.evini etkiliyor. Bu ev içinde bulunduğumuz bölgeyi, komşu ülkeleri, iletişimle ilgili konuları, yakın bölgelere seyahatleri, yurt içi ulaşımı, demiryollarını ve karayollarını, motorlu araçlarla ilgili konuları, taşımacılık ve nakliye sistemlerini, internet, telefon, posta sistemlerini, haberciliği, medya ve sosyal medyayı temsil eder. 23 Ağustos’taki yeniayla birlikte saydığımız bu alanlarda yeni adımlar, uygulamalar, gelişmeler olasıdır. Mars’ın ülkemiz astroloji haritasının 4.evinden ve buradaki konumundan yakın geçişi, iç güvenliğin ve sınırlarımızla ilgili konuların öne çıkacağını düşündürür. Sınır bölgesine veya ötesine operasyonlar olasıdır. Aşağıda yeniayın Türkiye astroloji haritası üzerindeki yansımasını görmektesiniz.

CESARET GEREKTİREN İŞLER

Merkür ve Mars arasındaki uyumlu açı bu hafta da etkin olmaya devam edecek. Cesaret ve atılganlık gerektiren işler ve konuşmalar açısından önümüzdeki haftayı kullanabiliriz. 18 Ağustos Pazartesi bu açıdan en verimli gün olarak gözüküyor. Güneş ve Kiron arasındaki uyumlu açının etkilerini de başkalarını cesaretlendirmek ve motive etmek için kullanabiliriz. 18 Ağustos’ta Ay tarafından da tetiklenen bu olumlu açı 19 Ağustos’ta gerçekleşiyor.

UĞURLULAR TETİKLENİYOR!

19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Yengeç burcunda ilerleyecek olan Ay’ın Jüpiter ev Venüs ile hizalanacak olması, uğurlu bir enerjiyi de aktifleştiriyor. Ev ve yerleşim, aile, vatan, sular ve denizlerle ilgili güzel gelişmeleri ve bereketli yağmurları beraberinde getirmesini dilerim. Tabii aşırı yağış veya deniz depremleri açısından riskleri de büyütebilir. Farkında olalım!

GÜNEŞ BAŞAK BURCUNA GEÇİYOR

22 Ağustos gecesi saat 23:33 itibariyle Güneş Başak burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte atmosfer sıcak ve kuru halden soğuk ve kuru hale dönüşmeye başlıyor. Haliyle, yazın en sıcak zamanlarını geride bırakmaya başlıyoruz. Esintili zamanlar artmaya başlıyor. Tabii bu geçişle birlikte yazın rehavetinden sıyrılmaya ve sonbahar için yavaştan hazırlanmaya başlayacağız.

BU AÇIYA DİKKAT!

Güneş ve Uranüs arasındaki dik açı, Güneş’in Başak burcuna geçişinin ardından aktifleşiyor. Bu stresli açının getirilerinden bir tanesi sismik aktivitede artış, etkili depremler olabilir. Ama sadece bununla sınırlı değil. Otorite figürleriyle ilgili streslerin artışı, beklenmedik kararları ve açıklamaları, otoriteye karşı duruş ve protestolar da söz konusu olabilir. Bu bağlamda 22-24 Ağustos tarihleri arası önemli gözüküyor. Patron, müdür, amir pozisyonundaki kişilerle görüşmeler açısından uygun zamanlarda değiliz henüz.

İLİŞKİLERDE YARA ALMAYIN!

Venüs ve Kiron arasındaki dik açının etkili olacağı önümüzdeki haftanın özellikle sonları ilişkilerde yaralayıcı bir enerji atmosferine dikkat çekiyor. Bilhassa 22 ve 23 Ağustos’ta bu konuda ekstra dikkat edelim! Venüs henüz Yengeç burcunda ilerlediğinden, duygusal yaralanmalara ve dargınlıklara çok açık bir zaman dilimindeyiz.

ESTETİK VE KİŞİSEL BAKIM

Venüs’ün Kiron ile dik açısı, kişisel bakım, estetik, güzelleştirmeyle ilgili konularda da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Mide, ciğerler ve göğüsler bölgesine yönelik operasyonlar ve girişimler açısından da dikkatli olmakta fayda var.

IŞIKLI GÖKYÜZÜ

Eğer hava bulutlu olmazsa, kapanmakta olan ve adeta hilal gibi gözükecek Ay’ın Jüpiter ve Venüs yakın konumda olması çok keyifli bir görünüm sunabilir. Bu üç ışık 20 Ağustos’ta sabaha karşı doğu ufku üzerinde birlikte görülebilirler. Bu üçlü toplaşma çıplak gözle de görebilir, ama dürbün kullanılırsa daha güzel bir görüntü alınabilir. Astrolojik açıdan uğurlu olarak ifade edebileceğimiz bu kavuşumların hepimize uğur ve ferahlık getirmesini dilerim.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Önümüzdeki haftaya Güneşmerkezli olarak baktığımızda, Venüs ve Uranüs’ün hizalandığı 17 Ağustos civarının dikkat çektiğini görüyoruz. Bundan biraz öncesindeki ve sonrasındaki tarihlerde sismik aktivite artabilir, etkili depremler görebiliriz. 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde de yine stresli açılar var. Bu tarihler civarında da güneş aktivitesinde artış ve neticesinde jeomanyetik alana yansımaları görülebilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

18 Ağustos Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebilir, önemli kişilerle görüşebilir, talep ve başvuruda bulunabiliriz. Cesaret ve girişimcilik isteyen işleri aktif edebilir, açık ve net konuşmalar yapabiliriz. Gece saatleri engellere ve gecikmelere, yanılgılara ve hayal kırıklıklarına, dalgınlıkların problem çıkartabileceğine dikkat çekiyor.

19 Ağustos Salı gününün ilk yarısında streslere, sakarlıklara ve kazalara açık olabiliriz. Farkında olalım ve şartları fazla zorlamayalım. Günün ikinci yarısı yaraları sarma şansı veriyor. Başkalarını motive edebilir, harekete geçirebiliriz.

20 Ağustos Çarşamba sabaha karşı saatlerde gökyüzünde güzel bir görünüm oluşuyor. Ay’ın Jüpiter ve Venüs yakın konumda olması çok keyifli bir görünüm sunabilir. Bu üç ışık sabaha karşı doğu ufku üzerinde birlikte görülebilirler. Astrolojik açıdan uğurlu olarak ifade edebileceğimiz bu kavuşumların hepimize uğur ve ferahlık getirmesini dilerim.

21 Ağustos Perşembe sabah saatleri önemli kolektif olaylara açık gözüküyor. Akşam saatleri güç ve efor gerektiren işlere girişim açısından kullanılabilir. Gece saatlerinde iletişim çok daha aktif akabilir. Önemli açıklamalar, haberler gelebilir.

22 Ağustos Cuma günü boyunca bir şeyler boşlukta ve kararsız kalabilir. Gece 23:33’te Güneş Başak burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte yazın en sıcak zamanlarını geride bırakmaya başlıyoruz. Tabii bu geçişle birlikte yazın rehavetinden sıyrılmaya ve sonbahar için yavaştan hazırlanmaya başlayacağız.

23 Ağustos Cumartesi sabahı 09:06’da Başak burcunda yeniay meydana geliyor. Yeni adımlar atma zamanlarına varıyoruz. Bu yeniay sert, sarsıcı, beklenmedik durum ve gelişmelere işaret ediyor. Önemli plan ve program değişiklikleri olasıdır. Otorite figürleriyle ilgili beklenmedik açıklamalar veya plan değişiklikleri gündeme yansıyabilir.

24 Ağustos Pazar günü otorite figürleriyle ilgili streslerin artışı, beklenmedik kararları ve açıkmalaları, otoriteye karşı duruş ve protestolar da söz konusu olabilir. Öğle saatleri ve sonrası günün en verimli zman dilimi olarak düşünülebilir. Akşam saatlerinde dedikodu, gıybet gibi aşağı çeken duygu ve konuşmalardan uzak durmamız yerinde olur.