Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye başkanlığı seçimini iki dönemdir MHP’nin adayı Erkut Ekinci kazanıyor. İttifak ortağı AKP’li üyelerle zaman zaman ters düşüyor, onları kamuoyuna şikayet ediyor. Bu kez durum iyice sertleşti. “taraflar birbirine girdi” belgeli paylaşımlarda, “siyasi ahlaksızlık” suçlamaları da yapıldı.

Sorgun Belediye Meclisi, 4 Aralık 2024’de Atık Su Bedeli ücret tarifesini beher ton için yüzde 45+KDV olarak belirledi. Yapılan yüzde 50’ye yakın zamma Sorgunlular tepki gösterdi. Tepkiler üzerine belediye tam 4 ay sonra atık su bedelinde yüzde 50 indirim yapmak istedi. Belediyenin 5 Mart 2025 tarihli önerisi Belediye Meclisine geldi. Buraya kadar her şey normal ve yolunda gitti.

BAŞKAN: AKP’LİLER RET OYU VERDİ

Zam kararını onaylayan belediye, yüzde 45+KDV bedeli olmak üzere yüzde 50 oranında atık su bedelinde indirime gitti. Zamma kolay kolay ortak olunmaz ama indirim kararının sahipleri çok olur. Aynen öyle oldu. Belediye Başkanı Erkut Ekinci, erken davranıp sosyal medya hesaplarından “indirim müjdesini” şöyle paylaştı:

“Vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek adına atık su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması yönünde Belediye Meclisine sunduğum teklif, 5 Mart 2025 tarihli Belediye Meclis toplantısında AK Parti üyelerinin ret oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın Sorgun’a hayırlı olmasını diliyorum.”

4 ay önce yapılan zammı, 4 ay sonra tekrar eski haline getiren Sorgun Belediye Meclisi, başkanın paylaşımından sonra karıştı. AK Parti İlçe Başkanlığı’nda, Başkan Ahmet Soysal AK Partili meclis üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal medya paylaşımında kullanılmak üzere hazırladığı metni arkadaşlarına okudu.

AKP’DEN “YALAN DOĞRU” PAYLAŞIMI

İlçe Başkanı, hazırladığı metnin birisine Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin kamuoyuna yaptığı “AK Parti üyelerinin ret oyuna rağmen, yüzde 50 indirim oy çokluğuyla kabul edildi” açıklamasının üzerine, Ekinci’nin fotoğrafını da kullanıp üzerine “YALAN” yazdı. Belediye Meclisinin kararını ise “DOĞRU” başlığıyla paylaştı. Bu kararın altında Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin, katipler Ayşe Nur Tekbıyık ve Yunus Emre Karakaş’ın imzaları var.

Meclis toplantısının tutanağında, başkanın iddia ettiği gibi “AKP’lilerin ret oyuna rağmen, indirim oy çokluğuyla kabul edildi” değil, aynen şöyle yazılı: “Atık Su Bedeli Ücretinin yüzde 45+KDV üzerinden yüzde 50 indirimli olarak uygulanmasına yapılan oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.”

AKP: YAPILAN SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR

İttifaka rağmen, Sorgun’da MHP’li başkan ile AKP’li meclis üyeleri sıkça karşı karşıya geliyor. Başkanın son açıklamasıyla ilgili konuştuğum bir üye şunları söyledi: “Başkan, bazı şeyleri bize yıkmaya çalışıyor. Biz de vatandaş gerçekleri öğrensin diye belgeleriyle paylaşımda bulunuyoruz. Başkan, ‘AKP’lilerin ret oyuna karşılık indirim yapıldığını’ açıklıyor, biz ise ‘oybirliğiyle’ indirim kararının alındığının belgesini kamuoyuna duyuruyoruz.”

AKP Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal ise Başkan Erkut Ekinci’nin tutumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Sorgun Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri tarafından ‘Atık su indirimine AK Parti meclis üyelerinin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi’ şeklindeki paylaşım, açık bir dille ifade ediyoruz ki yalandır, siyasi ahlaksızlıktır. Biz biliyoruz ki bu ve bunun gibi paylaşımlar Sorgun Belediyesinin beceriksizliğini ört-bas etmek ve halkı yanıltmak amacıyla paylaşılmıştır. AK Parti, geçmişte olduğu gibi bugün de Sorgun halkının menfaatler dışında hiçbir işe imza atmamış, atmayacaktır.”

Bu gelişmeyi, aslında Erkut Ekinci’ye de sormak istedim. Ancak, ulaşamadım. Başkanın bu tutumu ilçede hayli yadırgandı, AKP’lilerin elini güçlendirdi.

Karaman’ın suyu için sabotaj şüphesi de var

Meslektaşımız Ahmet Tek, Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğü’nün içme suyunda petrol kalıntısı saptandığını bildirdi ve önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Sağlık Müdürlüğü, gerekli önlemlerin alınması konusunda Karaman Belediyesine resmî yazı gönderdi. Hatta bu işin altından sabotaj şüphesi bile var.

230 bin nüfuslu Karaman’da yaklaşık 6 aydır, suda petrol kokusu olduğu söyleniyordu. Sonunda İl Sağlık Müdürlüğü, şehre su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan değişik günlerde su örnekleri aldı. İnceleme sonucu suda “petrol hidrokarbonları” olarak bilinen bileşiklere rastlandı. Sağlık Müdürlüğü de şu uyarıda bulundu:

“Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılmalı, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalı.”

Henüz net olmamakla birlikte tahmin şu: Yeşildere bölgesinde kuruyan baraja şimdi su geliyor. Evet, petrol kokusu var. Artık bu sabotaj mı, yoksa kaza sonucu mu dökülmüş olabilir ya da başka bir durum mu var belli değil.

İşte Anadolu’dan böyle ilginç haberler geliyor.