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Ülke sorunları o denli yoğun ki, gelecek Türkiye’sinin çok önemli bir gerçeği ve olmazsa olmazı bu yoğunluktan dolayı çakaya gidiyor. Bir toplumın olmazsa olmazlarından ilki sağlıktır. Sağlıksız bir toplumun geleceği olamaz. İşte burada toplum sağlığı içinde olması gereken ilk koşul yetişmiş hekimlerdir. Onlarsız sağlıkta adım atmak mümkün değildir. Hekimler çok uzun ve meşakkatli bir eğitimle yetiştirilirler. Eğitimlerini tamamlayıp doktor olanların bir bölümü uzmanlık eğitimine devam ederken, bir kesim de pratisyen olarak hizmete devam eder. Tıp Fakültesi’ni bitirenlerden bir kesim uzman olabilmek için YÖK’ün açtığı sınavlara girerler. Başarılı olanlar tercih ettikleri uzmanlık dalında eğitim alırlar.

Geçmişte uzmanlık sınavları başvurusunda, Genel Cerrahi, Nöroşirürji, Kadın Hastalıkları, Ortopedi, İç Hastalıkları branşları tercih edilirken, son yıllarda bu uzmanlıklara başvuranlarının sayıları giderek azalıyor. Şimdi artık ilk sıralarda tercih edilen Deri Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Fizik Tedavi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz hastalıkları terch ediliyor. Nedeni artık risksiz uzmanlıklar tercih ediliyor.

Neden risksiz uzmanlıklar tercih ediliyor ?

İşte cevabı;

Yıldırılan son cerrah da cesaretini kaybettiğinde…

Hiçbir cerrah artık en riskli hastaya müdahale etmeye cesaret edemediğinde…

Yetenekli hekimler, sırf bu korku nedeniyle cerrahi branşları tercih etmemeye başladığında…

Ve bir gün size ya da sevdiklerinize müdahale edecek cesur bir cerrah bulamadığınızda…

İşte o zaman bu yapılanların bedelini anlayacak ama maalesef iş işten geçmiş olacak.

Hastane binaları duracak, acil tabelaları yanacak ama cerrahın risk üstlenme arzusu, aşkı sönmüş olacak.

Beyin kanamasıyla getirilen hastaya beyin cerrahı; plasenta dekolmanı veya doğum sonrası masif kanamayla gelen gebeye jinekolog; trafik kazasında dalağı parçalanmış, iç kanaması olan hastaya genel cerrah; böbreği parçalanan hastaya ürolog; aort anevrizması yırtılan hastaya kalp ve damar cerrahı müdahale etmekten çekinecek!

Çünkü aklına kelepçe gelecek!

Vicdanı ile kelepçeyi teraziye koyacak ve sonucu kırılan cesareti belirleyecek!

Kaybeden yalnızca hekimler değil, bütün toplum olacak.

“Şanlıurfa'da yüksek riskli bir gebeye müdahale eden bir jinekolog, maalesef hasta hayatını kaybettiği için olayın tıbbi yönü ve olası kusur durumu bilirkişi raporlarıyla ortaya konulmadan tutuklandı.”

Oysa tıp, özellikle cerrahi, doğası gereği komplikasyon riski taşıyan bir alandır. Her ölüm ihmal değildir, her komplikasyon da suç değildir. Bir hekimin kusurlu olup olmadığı ancak bilimsel inceleme ve uzman bilirkişi değerlendirmesiyle belirlenebilir. Bunun hukuki usulleri de bellidir; mesleki kurulun değerlendirmesi gerekir. Ama bu yapılmadan, acil tutuklama uygulanmıştır. Gerekli süreçler tamamlanmadan uygulanan bu tutuklama kararı hekim camiasında ciddi kaygı yaratmıştır.

Bu nedenle şu soruyu sormak zorundayız:

Bu tutuklama kararını veren savcı ve hâkimler, hekimlerin yargılanmasına ilişkin özel usulleri düzenleyen mevzuatı bilmiyorlar mıydı? Yoksa biliyor olmalarına rağmen farklı bir değerlendirme mi yaptılar?

Bu sorunun cevabını yalnızca hekimler değil, adalet duygusuna önem veren bütün toplum merak etmektedir.

Çünkü bugün yargılanan yalnızca bir hekim değildir. Bugün sorgulanan, en ağır ve en riskli hastalara müdahale etme cesaretidir.

O, son cerrahın cesareti de kaybolduğunda, kaybedecek olan hepimiz olacağız. (Alıntı)

SON SÖZ:

Tıptaki en temel risk yönetim kuralıdır; yapılacak müdahalenin hastaya fayda yerine zarar getirme riskini her zaman ön planda tutmayı öğütler.

HİPOKRAT