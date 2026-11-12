ARDA’NIN golü ayakta alkışlanacak, tekrar tekrar izlenecek nefis goller kategorisine girecek, süper bir vuruşla geldi. Böyle goller oyuna büyük keyif, sahadaki oyunculara da moral getirir. Milli Takım iyi başladığı maçta cesaretle Belçika takımına çok iyi pres yapmıştı. Her şey güzel giderken savunma defolarımız dikkat çekmeye başladı.

Doku, sürati ve kuvvetiyle defansı hırpalamaya başladı. Merih bire bir mücadelelerde özellikle süratli oyuncular karşısında ağır kalıyordu. Belçika’nın sakin hücum organizasyonları bize pahalıya mal olmuştu. 3 dakikada 2 gol yemiştik. De Bruyne ve De Ketelaere attıkları gollerle Belçika’yı geri döndürmüşlerdi.

Hücum sırasında rakibin ceza sahası içi ve çevresinde çabuk tek top oynama becerisini engellemek gerekiyordu. Zeki’nin 90 dakika oynayamayacak durumda olması bizim için olumsuzdu. Oğuz, sağ bekte onun gibi performans gösteremezdi doğal olarak. Zorluk derecesi yüksek olan bu tip maçlarda ikinci topları alamazsanız zor anlar yaşanır.

İkinci yarının başlangıcı da böyle olmuştu. Rakibin kompakt yapısı ve iyi pas performansı karşısında zor anlar yaşadık. Hakan Çalhanoğlu’nun oyuna girmesinden sonra arayışlarımız biraz daha arttı ama sonuç alamadık. Fransa ile yapacağımız maçtan sonra defteri kapatacağız. A Ligi’nde oynamanın ne kadar zor olduğunu anlamış olduk.