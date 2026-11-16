5’li savunma ile maça başlamak hiç de kötü fikir değildi. Fransa’nın korkutucu forvetleri karşısında savunmayı öne çekmek bozguna davetiye çıkarmak anlamına geliyordu. Kendi yarı sahasında çok adamla kapanan Milli Takım, topu kaptıktan sonra önde oynayan Fransa savunmasının arkasına veya arasına atacağı çabuk toplarla pozisyon arayışındaydı. Berke’nin formda görüntüsü saha içindeki arkadaşlarına moral veriyordu.

İsmail, Maignan ile karşı karşıya kaldığı anda topa sağlam vurabilse öne geçecektik. Böyle defansif oynadığımız maçlarda az yakaladığımız fırsatları mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Başaramadığımız en önemli işlerden biri duran topları karşılamak. Bu konuda hata yapmaya çok açığız. Kornerden gelen topta son dokunan Emirhan, maalesef topu kendi kalesine bırakmıştı. Yediğimiz golden sonra atağı düşünmek zorundaydık. Fransa kalesine çok adamla gelmeyi düşünüyorduk. Bu oyun tarzı, çabuk çıkıp tehlikeli ataklar yaratan Zidane yönetimindeki Fransa’nın işine gelecekti tabii.

Ev sahibi, çabuk ve isabetli pas başarısıyla bizi yormaya başladı. Kroupi 2. golü attığında artık iş bitmişti. Arda, iyi oyununu net pozisyonu kaçırmasa tam anlamıyla zirveye çıkaracaktı. Yine de kullandığı kornerde Abdülkerim’e çok net bir top attı, golü böyle bulduk. Yeni bir sayfa açmak için Avrupa Şampiyonası elemelerini bekleyeceğiz.