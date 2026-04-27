Görünen o ki, Türk halkının sevip bağrına bastığı ve büyük güven duyduğu belediye başkanlarından biri olan Mansur Yavaş’ın da başına çorap örülmek isteniyor!

Nasıl bir memleket olduk böyle?

Bir suçu var mı? Görüldüğü kadarıyla YOK... Fakat günümüzde öyle bir hale geldik ki, “gizli ve yalancı tanıklarla” suç üretmek işten bile değil...

Evrensel hukuk kurallarının işlemediği bir ülkede her türlü gariplik olabiliyor.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi... Hem de bir değil, iki değil, üç değil, tam 7 ayrı soruşturma!

Mansur Yavaş’ın avukatları, hepsinin tutarsız ve boş iddialar olduğunu belirtiyor ama soruşturmaları açanlar “7 ayrı soruşturmadan birinde ona kulp takacak bir şey buluruz” diye düşünüyorlar herhalde!

Mansur Yavaş önceki günkü CHP toplantılarında konuşurken:

“Yolsuzluk yapanın partisi olmaz! Allah belâsını versin! Kim olursa olsun!” diye patladı ve kendilerinin koltuk hırsı olmadığını belirterek “Makamları terk etmeye hazırız” dedi.

Mansur Yavaş’ın önemli bir sözü daha var. Önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i işaret ederek:

“Önce Gökçek ailesini yargılayın. Melih Gökçek ve ailesini yargılamadan bu ülkede asla hukuktan bahsedemezsiniz” dedi.

Mansur Yavaş’tan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek hakkında 97 suç duyurusu var. Fakat işleme alınmadı, alınmıyor!

Aslında bu durum iktidar partisi AKP’ye sürekli puan kaybettiriyor.

AKP’nin kurucularından olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç bile Melih Gökçek için:

“Ankara’yı parsel parsel sattı” demişti.

Bu da önemli bir suç duyurusuydu ama Melih Gökçek ifadeye bile çağrıImamıştı.

Bülent Arınç bir TV programında “Savcılık beni davet etmedi. Eğer çağırsaydı gidip bildiklerimi söylerdim” diye konuştu.

Tüm bunlara gözlerinizi kapayıp, kulaklarınızı tıkayarak, gelmiş geçmiş en düzgün belediye başkanlarından biri olan Mansur Yavaş’ın kuyusunu kazmaya çalışmak, inanın ki, toplum vicdanında derin yara açıyor ve AKP’ye parti olarak büyük zarar veriyor.

Mansur Yavaş, hakkındaki soruşturma izinleri için “Gelsinler bakalım... Allah’ın izniyle bir korkumuz yok. Suç isnadı üretmeye çalışıyorlar” diyor.

Toplumda, tüm bunların, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını önlemek için yapıldığı kanaati güçleniyor!

“Doğa katliamının adına büyüme diyorlar”

Nazif Okumuş... Gazeteci kökenli bir siyasetçi. MHP milletvekili iken, partisinin yön değiştirdiğini görünce hiç tereddüt etmeden ayrıldı... Şimdi Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Anadolu’yu il il, ilçe ilçe dolaşıyor, halkın dertlerini dinliyor, onlara umut vermeye çalışıyor.

Nazif Okumuş hafta sonunda “Kara elmas” ya da “Kömür kent” diye anılan önemli kentimiz Zonguldak’ta idi...

Zonguldaklı meslektaşlarımıza şunları anlattı:

“Madencilikte yaşanan dramatik gelişmeler var. Madenciler bugün aç-bilâç yollarda, meydanlardadır. Ankara’nın sefil kaldırımlarında hak arayışındalar. AKP iktidarında ‘emek-üretim-barış denklemi bozuldu’ Tüm yurtta doğaya el atıldı, HES’lerle sulara set vuruldu, akarsuların yatakları kurudu, topraklarımız çoraklaştı, imara açılan alanlarda tabiatla savaşan, halkla inatlaşan siyasi zihniyet hortladı! Rezerv yapı alanı gibi alicengizce buluşlarla yeryüzünü parselleyenler, yer altını da maden sahası ilan edip yağmalanmaya açıyor. Doğa katliamlarının adına da ‘Büyüme’ diyorlar. Yer altındaki zenginliklere el atıp çılgınlaşanları Türk milleti ibretle izliyor. İnsanlarımızın haklarının çalınmasına karşı mazlumlarla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Nazif Okumuş’un vatandaşlarla sohbetleri Zafer Partisi’ne olan ilgiyi arttırıyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Çeşmeden su akmayınca onun değerini anlarsınız.