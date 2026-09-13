Şöyle bir maç: Galatasaray’ın kadro yapısı belli, Kocaeli’nin belli. Birinin ilk 11’i 201 milyon Euro, birinin 14 milyon Euro. Peki, sahaya baktığınızda 90 dakika boyunca iki takımın futbolunda bu kadar büyük oyun farkı var mı? Yok. Galatasaray özellikle ilk yarı daha iyi oynuyor gözüktü. Pozisyona da girdiler. Ama ses var görüntü yok. İlk yarı Kocaeli kalecisi aynı pozisyonu elinden kaçırdı, Galatasaray gol yaptı ve hakem de iptal etti. İptal kararı son derece doğruydu. Topun üstüne kaleci tek elini bile koysa ben topa hakimimdir. İki elini koyuyor, yine hâkim ve o topa forvet vurursa fauldür. VAR iyi yakaladı. İkinci yarı kalecinin ilk yarıdaki hatası bu sefer gole kadar uzandı. Genç kaleci, iyi işler yaptı ama bu tip hataların olmaması gerekir, kaybedersin. Galatasaray’a bakıyorum Yunus-Torreira iyiler. Diğerleri vasat. Kocaelispor belli bir şekilde futbol oynuyor. Mağlup duruma da düşseler aynı oyunlarını devam ettirdiler. Ama Selçuk’a bakıyorum; iki yıldır elindeki malzemeye göre takımını güzel idare ediyor. Tabii İstanbul’da kazanmak için gol atacaksın ve biraz daha hücum oynayacaksın. Ona göre de sana futbolcular lazım. Ama elindeki malzeme Selçuk Hoca’nın bu. Bence de elinden gelenin en iyisini yapıyor, tebrik ederim. Galatasaray’ın daha iyi oynaması lazım değil mi? %100 evet. Daha farklı pozisyonlara girmesi lazım değil mi? %100 evet. Ama yolumuz hep Osimhen’e çıkıyor. Osimhen varsa Galatasaray var, yoksa yok. Bu da Okan kardeşin sorunu