CHP önceki gün Yozgat’ta tarihinin en büyük mitingini gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan ve Yozgat’ta yapılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yağmurlu havaya rağmen alan doldu, bazı vatandaşlar ara sokaklardan izledi. CHP lideri Özgür Özel, bu tarihi mitinge ilişkin, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve yazarımız Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

- Sayın Özel, Yozgat sizleri çok coşturmuş. Yozgat mitingiyle ilgili izlenimlerinizi anlatır mısınız?

Aslında Yozgat geçmişte de demokrasi kültürü olan bir yer olmasına rağmen maalesef sosyal medya üzerinde çok uzun süredir çok haksız eleştiriler alıyordu. Çok partili rejimde Demokrat Parti’ye geçilir geçilmez oy vermiş, sonrasında tekrar CHP’ye oy vermiş, ANAP’a oy vermiş, farklı farklı siyasi partilere geçmiş. Aslında Yozgat ilk mesajı da 31 Mart’ta verdi. Yani iktidara “Senden memnun değilim” dedi ve Yeniden Refah Partisi’ne oy verdi. Elbette adayın da önemi büyük.

YARI YARIYA KÜÇÜLDÜ

Ama AK Parti bu mesajı görmedi, görmezden geldi, görmezden gelmeye devam ediyor. Gelir adaletsizliğinin yarattığı yıkım. Çünkü Yozgat AK Parti geldiğinde, ilk geldiğinde 6 milletvekili çıkaran bir şehirken, üç milletvekili çıkaran bir şehre döndü. Yani AK Parti döneminde Yozgat yarı yarıya küçüldü. Gençler işsiz. Yozgat’taki emekli sayısı 100 bine yaklaşıyor ve bunların 65 binden fazlası sadece 14 bin 500 lira alıyorlar. Yani büyük bir yoksulluk kenti sarmış durumda. Buna zaten içten içe bir itiraz ve isyan vardı.

31 MART’TA SARI KART

31 Mart’ta sarı kartı gösterdiler. Yozgat’ın tepkisi, Ekrem İmamoğlu’nun şahsına ya da şahsına sahip çıkmanın ya da CHP’ye destek vermenin çok ötesinde bir şey. Biz bunu böyle okumuyoruz. Aksine Yozgat kendi geleceğine sahip çıkıyor. Diyor ki “Ben bu iktidar döneminde yarı yarıya küçüldüm. Türkiye’de bir iktidar değişimi umudu var. Şimdi o umudu elimden alıyorlar, sandığı elimden alıyorlar.” Ben dün meydanda da söyledim. Geçtiğimiz yerel seçim sandığını elimizden alırlarsa gelecekte genel seçimi de alırlar. Bu iktidar değişmez. Yozgat aslında makus kaderinin değişmemesine, yoksulluğun sürmesine, işsizliğin artmasına, Yozgat’ın küçülmesine, açlık sınırının altındaki emekli ve asgari ücretle geçinilmesine ve bunun sürmesine itiraz ediyor. Değiştirme umudunu elinden alıyorlar. Bu yarın Ekrem İmamoğlu olur ya da başkası olur. Buradaki sembol. Mesele sandık ve milletin egemen olmasıdır. Ben Yozgat’a daha önce de gittim. Yozgat, sanılanın aksine gerginliğin yüksek olduğu bir il değildir. Ama muhafazakar tabanın çok yüksek olduğu bir il ve AK Parti çok destek aldı. CHP yüzde 4 oy aldı ama dün gördüğüm Yozgat bambaşkaydı. Böyle bir partiler üstü bir uyanış, bir ihtiras ve iktidar değiştirmeye karar vermiş. Buna direneni de sel olup önüne aldı götürdü. Yani buna direnmeye çalışanlara bir şey yok. Mesaj dünden itibaren Yozgat’ta çok netti.

KALELERE GİDECEĞİZ

Özellikle Yozgat Emniyeti’ne de Yozgat’ın tüm kamu görevlilerine de özel olarak teşekkür ederim. Yozgat Valiliği, Yozgat Emniyeti’ne ve genel olarak Yozgat halkına gerilimin çok yüksek olduğu bir dönemde büyük bir demokratik olgunluk gösterildi. Hem mitingi tertip edenler, mitinge katılanlar hem de mitinge ev sahipliği yapanlarla bu mitinge katılmadan dün Yozgat’ta bulunanlar birbirlerine inanılmaz saygılı idiler. Aslında memlekette yaşanan bu gerginlik, işte dün Taksim’de yaşananlar, Ankara’da yaşananlar düşünüldüğünde hem demokratik tepkilerin gösterilebilmesi ve bunun en rahat şekilde dile getirilmesi

memleketin geleceği açısından da çok önemli.

Biz bundan sonra da AK Parti’nin kalesi gibi görülen birçok yerde olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 19 Mayıs’ta İzmir’de yapacağımız mitinge kadar öncesinde en az bir tane. AK Parti’nin çok güçlü olduğu bir ilde bir tane de Doğu, Güneydoğu’da bir ilde yer alacağız. Büyük ihtimalle Konya’ya gidebiliriz. Konya’da miting yapabiliriz. Önemli olan bunun bir parti meselesi değil, bir demokrasi meselesi olduğunu, bunun da toplumda karşılığı olduğunu hem iktidara hem de Türkiye’ye göstermek. Buradaki birliktelik bir siyasi birliktelik değil, demokrasiye sahip çıkış. Tek adam rejimine, bir otokrasiye topyekün itiraz. Dün Yozgat meydanında bütün muhalefet partilerinin gönül vermiş seçmenlerini orada görmek mümkündü çünkü.

İŞTE ORGANİK SİYASET

- Şalgamla uğraşma sözünü beğendiniz mi?

Muhteşem. Yani şöyle söyleyeyim. Hani organik tarım yapıyorlar. Organik siyaset böyle olur. Yani şöyle söyleyelim. Yani en iyi siyasal iletişimciler getirseniz, en iyi reklamcılar getirseniz dünyada en iyi bu konudaki 10 adamı bir masanın etrafına oturtsanız, 1 ay çalışsanız bu kadar organik bir slogan bulamaz. Yani gerçekten de Türkiye siyaseti tarihine damga vurabilecek, bu dönemi özetleyecek bir muhteşem iş. Tayyip Bey turpun büyüğü heybede dedi. Biz de o günden beri buna itiraz ediyoruz. Çeşitli şekillerde itiraz ediyoruz. Ama benim mesela 7 gece Saraçhane’de söylediğim ardından Ankara’da, Sivas’ta ve dün Yozgat’ta ifade etmeye çalıştığım her şeyi en kısa şekilde özetlemiş. Evet çok organik bir slogan bence. Hani ilk duyulduğunda da çok büyük tepki, reaksiyon aldım ben de çok büyük bir memnuniyetle karşıladım. Ama bence yıllar sonra da unutulmayacaktır. Çünkü bu sürecin özetidir.