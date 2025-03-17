23 Mart’ta, CHP üyeleri sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanlığı ön seçimine katılan tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için oy kullanacak. Adı güçlü adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçim yapılma tarihini erken buldu ve seçime katılmayacağını açıklamıştı. Hemen belirtelim, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiş değil. 100 bin imza toplayıp aday olacağından sıkça söz ediliyor ve bunun da bir taktik olduğu belirtiliyor.

Ön seçime tek aday katılıyor diye CHP üyelerinin seçime fazla ilgi göstermeyeceği söyleniyordu. Aday Ekrem İmamoğlu, engellemelere rağmen seçim gününe kadar gidebildiği kadar il, ilçe ziyaretlerini sürdürecek. CHP il ve ilçe örgütleri de seçime katılımın yüksek olması için yarış halinde denilebilir. CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, seçimde aksaklık yaşanmaması için illerle sürekli temas halinde.

BEKLEYEN “AHMAK DAVASI”

2019 yerel yönetimler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, 13 bin oy farkıyla kazanmasına rağmen seçimi bir yolunu bulup iptal ettirmişlerdi. İmamoğlu, yenilenen seçimi bu kez 815 bin farkla kazandı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu görevden alabilmek için her yolu denedi. Hatta, belediyede 555 terör iltisaklı ya da bizzat terörün içinde yer alan kişilerin işe alındığını, hem de TBMM’de açıklamıştı. Ancak bunun gerçek olmadığını bakan da biliyordu. İmamoğlu’nu görevden almaya gücü yetmedi. O, partisinde de gözden düştü, siyaseti bırakma noktasına geldi.

İmamoğlu, “Kimse bu terör iltisaklı çalışanlarımız, isimlerini bildirin, inceleyelim” diye tam üç kez bakanlığa yazı göndermesine rağmen, Soylu cevap veremedi. Bakan, İmamoğlu’nu, seçim iptali nedeniyle Türkiye’yi yabancılara şikâyet etmekle suçlarken, İmamoğlu için “Ahmak” dedi. Bu sözler, gazeteciler tarafından İmamoğlu’na sorulduğunda, o da “Ahmak”lı cevap verdi. O sözleri kimin için söylediği bilinmesine rağmen, sanki orada Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “Ahmak” denildiği öne sürüldü.

KUŞATMA ALTINDA

Dönemin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, bu sözler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak, ne başkan ne de üyeler davanın tarafı olmadı. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine görevlerinden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İmamoğlu’na “Siyaset yasağı” da getiren bu karar, Bölge Adliye Mahkemesi’nde bir türlü sonuçlandırılmıyor. Bundan sonra siyaset yasağı getirmeyi de amaçlayan dava ve soruşturmalar açıldı.

İmamoğlu, her yönden kuşatma altında tutuluyor. İstinafta bekleyen siyaset yasağı da içeren dosyanın onanması halinde, dosya Yargıtay’a götürülecek. Yargıtay Daire Başkanı, davalının dosyasının öne çekilmesi isteğini uygun bulabileceği gibi, kendi yetkisine dayanarak dosyayı erkene alma yetkisi de var.

İşi garantiye almak için olsa gerek, İmamoğlu’nun diploması gündeme getirildi. Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişin yasal olmadığı iddiası ortaya çıkarıldı. Şimdi varsa, yoksa İmamoğlu’nun diploması. Yani, davadan sonuç alınamazsa diploma, diplomadan sonuç alınamazsa dava İmamoğlu’nun başının üzerinde kılıç gibi sallandırılacak.

HER 100 ÜYEYE BİR SORUMLU

CHP’nin 1 milyon 745 bin civarında üyesi var. 5 bin 818 sandıkta ön seçim için oy kullanacak. Seçimlerde ne gibi işlem yapılıyorsa aynısı olacak. Oy verme gizli olacak. CHP üyesi, oy verme kabinine girecek, sandık kurulu önünde oyunu sandığa atacak. Oy pusulasında bir tek İmamoğlu’nun adı var.

CHP sisteminde parti üyelerinin tamamıyla ilgili bilgiler var. Her 100 üyeden, adresine göre bir parti üyesi grup sorumlusu olacak. Bu kişi, 100 kişiyle iletişim halinde olacak. Oy kullanamayacak olanların neden kullanamadıkları da sisteme girecek. Kırsal kesimdeki delegeler için seyyar sandık, üç kişilik sandık kurulu tarafından götürülüp onların oy kullanmaları da sağlanacak.

KABİN VE SANDIK YSK’DAN

Peki bu kadar sandık ve kabini CHP nereden alacak? CHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, 24 Şubat 2025 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunduğu dilekçede şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı adayının parti denetiminde belirlenmesi için 23 Mart 2025 tarihinde ön seçim yapılacaktır. Parti üyelerinin oy kullanabilmesi için şeffaf oy sandıkları ve kapalı oy verme kabinlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Seçim malzemelerinde oluşabilecek hasarlar partimiz tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle şeffaf oy sandıkları ve kapalı oy verme kabinlerinin ilçe seçim kurullarınca karşılanmasına karar verilmesini arz ederim.”

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Ahmet Yener’in başkanlığında toplanan Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından, şeffaf oy sandıkları ve kapalı oy verme kabinlerinin CHP ilçe başkanlıklarına tutanak karşılığı verilmesini kararlaştırıldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına, Yüksek Seçim Kurulu kararı da gönderildi.

Seçim günü yaklaştıkça İmamoğlu tempoyu artırdı. Gittiği yerlerde engellemelere rağmen büyük kalabalıklar topluyor. Siyasete yeni sözcükler sokuyor. Belki de ön seçimin en unutulmaz ve sloganlarından birisi “Ekrem ağrısı tuttu” oldu.