Öyle bir maç ki Beşiktaş’ın kaybedecek hiçbir şeyi yok ama G.Saray’ın çok şeyi var. İlk yarıdaki Beşiktaş’a bakıyoruz, hiç de öyle mücadele etmiyor. G.Saray daha derli toplu ama onların da pozisyonu yok gibi. Beşiktaş, rakibini kendi yarı sahasında karşılıyor, doğru da yapıyor ama hücumu düşünmüyor.

G.Saray, Osimhen ile bir gol buldu, ofsayt mı değil mi sabaha kadar tartışılır. Ama bu maçta tartışılmayacak bir şey var. Peki o ne? 56. dakikada Osimhen rakibine faul yapıyor, sarı kartı var, Osimhen devam ediyor ve hakem faul verdiği için tepkili bir şekilde topa vuruyor. Yorumsuz bir sarı kart. Eee Osimhen’in bir sarı kartı var, yani kırmızı. Eee…FIFA hakemi olmuş bir hakemin Osimhen’i atacak gücü yok. “Osimhen’i atarsam bir daha G.Saray maçı alamam” diye düşünmüş olabilir. Bir daha alsan ne olur, almasan ne olur? O pozisyonda Osimhen’i atamazsan hakem olamazsın. Diğer futbolculara gösteriyorsun ama Osimhen’i pas geçiyorsun. Maçın en önemli hareketi bu. Hakemi hakem yapan oyun kuralı değildir. Onu ben sana öğretirim. Ama senin yüreğin yoksa hakem olamazsın. Dün akşamki kadar olursun.

Bir maçta 9 sarı kart, 1 kırmızı varsa o maçın hakemi hakem değildir. Neden? Çünkü otorite sarı kartla olmaz. Demek ki sarı kartları yerinde kullanmadın. Onun için de 9 sarı kart gösterdin. 3 sarı karttan kırmızıya dönemezsen hata yapıyorsun demektir, zaten maç içerisinde tonla yaptın.

Okan Hoca oyuncu değişikliklerinde hata yapıyor, alakasız oyuncuları oyunda tutuyor ve attırıyor, Sane’de olduğu gibi. Halbuki Sane’yi çok önce oyundan alması gerekirdi. Ya kendisi maça dalıyor ya da yanındakiler onu uyandırmıyorlar.

Beşiktaş yeni kurulan bir takım, geçtiğimiz hafta iki maçını seyrettik ama bu maçta aynı mücadeleyi veremediler.