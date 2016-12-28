Musul operasyonu hakkında kritik soruya cevap verdi

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, IŞİD'i Irak'tan atmak için üç ay gerektiğini söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, IŞİD'i Irak'tan atmak için üç ay gerektiğini söyledi.

ABD destekli Irak ordusu IŞİD militanlarını ülkede ellerinde kalan son kale olan Musul kentinden çıkarmak için iki ayı aşkın bir süredir mücadele sürdürüyor.

Abadi daha önce kentin bu yıl sonuna kadar temizleneceğini söylemişti. Ancak Musul operasyonu, tahmin edildiği gibi kentten kaçmayıp evlerinde kalan sivilleri koruma kaygısıyla yavaş ilerliyor.

“AMERİKALILAR ÇOK KARAMSAR”

ABD’li bir komutanın IŞİD’nin Irak ve Suriye’den temizlenmesinin iki yıl alacağını söylemesi üzerine görüşü sorulan Abadi, “Amerikalılar çok karamsar. Çok uzun sürelerden söz ediyorlardı ancak kahraman askerlerimizin başarıları bu süreyi kısalttı. Ben Irak’ta (bu mücadelenin) üç ay süreceğini tahmin ediyorum” dedi.

Bir koalisyon sözcüsü, koalisyon uçaklarının Musul’un doğusuyla batısını bağlayan son köprüyü, “düşmanın hareket özgürlüğünü kısıtlamak için” dün gece havaya uçurduğunu açıkladı.

IŞİD terör örgütünü destekleyen Amaq haber ajansında yer alan bir açıklamada, köprünün kullanılamaz hale geldiği duyuruldu ve nehrin ortasındaki bölümünün yıkık görüntüleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler, daha önce Musul’daki köprülerin tahrip edilmesinin, kentte kaldığı sanılan 1.5 milyon sivilin tahliyesini engelleyeceğinde duyulan kaygıları belirtmişti.

Musul’dan başka Tel Afer ve Kayim kentleriyle Hawija ve çevresi de IŞİD’in elinde.