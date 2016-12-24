ABD’de bağışlanan kadavraların orduya satıldığı ortaya çıktı

ABD'de medikal araştırmalar için bağışlanan kadavraların Amerikan ordusuna patlayıcı araştırmalarında kullanılmak üzere satıldığı ortaya çıktı. Ordu tarafından yapılan deneylerde patlayıcı maddelerin insan bedeni üzerindeki etkisinin anlaşılması amacıyla kadavralar patlatılıyor.

ABD'de medikal araştırmalar için bağışlanan kadavraların Amerikan ordusuna patlayıcı araştırmalarında kullanılmak üzere satıldığı ortaya çıktı. Ordu tarafından yapılan deneylerde patlayıcı maddelerin insan bedeni üzerindeki etkisinin anlaşılması amacıyla kadavralar patlatılıyor.

Kadavraların her biri binlerce dolara Biyolojik Araştırmalar Merkezi (BRC) tarafından satılıyor.

ABD ordusu askerleri patlayıcı maddelerin etkilerinden korumak için cesetler üzerinde deneyler yapıyor. Bu nedenle kadavraları “patlatarak” farklı el yapımı patlayıcıların insan bedeni üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyorlar.

Reuters’ın haberine göre her bir kadavra için 5 bin 893 dolar (yaklaşık 20 bin tl) ödeniyor. Ancak sevdiklerinin bedenini bağışlayan aile fertlerinin, cesetlerin ABD ordusuna satıldığından haberi yok.

AİLELER ÇOK ÜZGÜN

2013 yılında Alzheimer’dan kaybettiği 74 yaşındaki annesi Doris’in naaşının orduya satıldığından oğlu Jim Stauffer’ın haberi yokmuş.

Reuters’a konuşan Stauffer, bağış yapmadan önce askeri amaçlı ya da tıbbi olmayan bir araştırma için kullanıma izin vermediğini özellikle dilekçesinde belirttiğini ifade ediyor.

Raporlara göre BRC son 10 yılda 5 binden fazla insanın bedenini satmış.

Kadavraların satılması hakkında ABD kanunlarında tanımlanmış net kurallar bulunmuyor. Aileler ise ortaya çıkan bu durumdan rahatsızlıklarını ve üzüntülerini Reuters’a dile getiriyor.