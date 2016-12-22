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Negmar Denizcilik’ten gübre fabrikaları ihalesi açıklaması

Gübre Fabrikaları iştiraki Negmar Denizcilik hisselerinin satışına ilişkin düzenlenen ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına karar verdi.
10:5422 Aralık 2016
Ekonomi
Negmar Denizcilik’ten gübre fabrikaları ihalesi açıklaması
Gübre Fabrikaları iştiraki Negmar Denizcilik hisselerinin satışına ilişkin düzenlenen ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına karar verdi.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, ihalenin iptal kararının, rekabet koşullarının artırılmasını teminen ve değişen ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Gübre Fabrikaları’nın deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 57 milyon lira sermayeli Negmar’da yüzde 40 hissesi bulunuyor.

Gübre Fabrikaları, açılan ihale sonucunda Negmar’daki hisselerini, şirketin bankalar ve üçüncü şahıslar nezdindeki tüm yükümlülüklerin devralınması şartıyla 21.05 milyon TL bedelle Asyagaz Enerji ve Petrokimya’ya satışına karar verildiğini Kasım ayında duyurmuştu.

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