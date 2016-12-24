‘IŞİD görüntülerinde olduğu iddia edilen kişilerin’ aileleri konuştu

Dinci terör örgütü IŞİD’in Perşembe gecesi yayınladığı ve toplumda infial yaratan, kan donduran görüntülere ilişkin hükümet kanadından “teyit edemedik” açıklaması geldi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, internette sosyal medyada yayılan IŞİD'in iki Türk askerini infaz ettiği iddialarıyla ilgili, “Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor.
Bunu görmeden hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Savunma Bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz” dedi.
Görüntülerdeki 2 kişiden birinin 1 Eylül 2015 tarihinden beri örgütün elinde esir olarak tutulan Iğdır nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Sefter Taş diğerinin ise Konya nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Fethi Şahin olduğu iddia ediliyor. Fethi Şahin’in ailesi ise gencin asker olmadığını yıllar önce IŞİD’e katıldığını söylüyor. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Arıkören köyünde ikamet eden Şahin ailesinin dün sabah görüntülerin internete düşmesi üzerine Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek ifade verdikleri öğrenildi. Sözcü’ye konuşan köylüler “Fethi Şahin 3 yıl kadar önce ortadan kaybolmuştu. Suriye’ye gittiği IŞİD’e katıldığı iddia ediliyordu. Birkaç ay önce ailesini telefonla arayıp ‘pişmanım, beni buradan kurtarın’ diye yardım istemiş. Sonra da işte bu görüntü iddiaları ortaya çıktı” dediler.
Sputnik’ten Hikmet Durgun'a konuşan asker Sefter Taş’ın babası Aydın Taş ise “Eşim ve çocuklarım olayı duydular, sinir krizi geçirdiler. Annesi halen baygın” dedi. Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Aşağı Eratan köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Taş ailesi görüntülerde yer aldığı iddia edilen çocuklarının, öldürüldüğüne inanmak istemiyor. Sefter Taş, Senem ve Aydın Taş çiftinin en büyük oğlu, çiftin 6 çocukları daha var. Aile şu anda acı içinde.
IŞİD tarafından servis edilen ve görüntülerde yer aldığı iddia edilen şahıslardan asker Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, güçlükle konuştu. Oğlunun öldürüldüğüne inanmak istemediklerini belirten acılı baba, “Videoların çıktığını duyduk ama inanmak istemedik. Birçok kişi bize söyledi fakat dedik doğru değildir. Olayı duyan Sefter’in annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirdiler. Sefter’in annesi halen baygın. Çok kötüler. Perişan olduk. Hâlâ ölmemiş diye düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için şimdi Aralık İlçe Jandarma Karakolu’na geldik. Yetkililerden bilgi alacağız. Şimdiye kadar kimse bize resmi bir haber vermedi.” diye konuştu.
Kilis sınırındaki Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görev yapan 21 yaşındaki Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te IŞİD militanları tarafından kaçırılmış, silah arkadaşı Yusuf Beylem ise IŞİD’in saldırısı sonucu şehit olmuştu.