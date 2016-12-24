‘IŞİD görüntülerinde olduğu iddia edilen kişilerin’ aileleri konuştu

IŞİD'in infaz ettiği iddia edilen 2 gençten birinin asker olmadığı, 3 yıl önce IŞİD'e kendisinin katıldığı ortaya çıktı. Konyalı gencin daha sonra 'ben pişmanım. Beni buradan kurtarın' diye ailesiyle temasa geçtiği öğrenildi.

IŞİD'in infaz ettiği iddia edilen 2 gençten birinin asker olmadığı, 3 yıl önce IŞİD'e kendisinin katıldığı ortaya çıktı. Konyalı gencin daha sonra 'ben pişmanım. Beni buradan kurtarın' diye ailesiyle temasa geçtiği öğrenildi.

Dinci terör örgütü IŞİD’in Perşembe gecesi yayınladığı ve toplumda infial yaratan, kan donduran görüntülere ilişkin hükümet kanadından “teyit edemedik” açıklaması geldi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, internette sosyal medyada yayılan IŞİD'in iki Türk askerini infaz ettiği iddialarıyla ilgili, “Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor.

Bunu görmeden hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Savunma Bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz” dedi.

“FETHİ ŞAHiN ASKER DEĞİL IŞİD’Lİ”

Görüntülerdeki 2 kişiden birinin 1 Eylül 2015 tarihinden beri örgütün elinde esir olarak tutulan Iğdır nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Sefter Taş diğerinin ise Konya nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Fethi Şahin olduğu iddia ediliyor. Fethi Şahin’in ailesi ise gencin asker olmadığını yıllar önce IŞİD’e katıldığını söylüyor. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Arıkören köyünde ikamet eden Şahin ailesinin dün sabah görüntülerin internete düşmesi üzerine Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek ifade verdikleri öğrenildi. Sözcü’ye konuşan köylüler “Fethi Şahin 3 yıl kadar önce ortadan kaybolmuştu. Suriye’ye gittiği IŞİD’e katıldığı iddia ediliyordu. Birkaç ay önce ailesini telefonla arayıp ‘pişmanım, beni buradan kurtarın’ diye yardım istemiş. Sonra da işte bu görüntü iddiaları ortaya çıktı” dediler.

IĞDIRLI ASKERİN BABASI HABER BEKLİYOR

Sputnik’ten Hikmet Durgun'a konuşan asker Sefter Taş’ın babası Aydın Taş ise “Eşim ve çocuklarım olayı duydular, sinir krizi geçirdiler. Annesi halen baygın” dedi. Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Aşağı Eratan köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Taş ailesi görüntülerde yer aldığı iddia edilen çocuklarının, öldürüldüğüne inanmak istemiyor. Sefter Taş, Senem ve Aydın Taş çiftinin en büyük oğlu, çiftin 6 çocukları daha var. Aile şu anda acı içinde.

“ŞİMDİYE KADAR KİMSE BİZE RESMİ BİR HABER VERMEDİ”

IŞİD tarafından servis edilen ve görüntülerde yer aldığı iddia edilen şahıslardan asker Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, güçlükle konuştu. Oğlunun öldürüldüğüne inanmak istemediklerini belirten acılı baba, “Videoların çıktığını duyduk ama inanmak istemedik. Birçok kişi bize söyledi fakat dedik doğru değildir. Olayı duyan Sefter’in annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirdiler. Sefter’in annesi halen baygın. Çok kötüler. Perişan olduk. Hâlâ ölmemiş diye düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için şimdi Aralık İlçe Jandarma Karakolu’na geldik. Yetkililerden bilgi alacağız. Şimdiye kadar kimse bize resmi bir haber vermedi.” diye konuştu.

HUDUT KARAKOLUNDAN KAÇIRILMIŞTI

Kilis sınırındaki Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görev yapan 21 yaşındaki Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te IŞİD militanları tarafından kaçırılmış, silah arkadaşı Yusuf Beylem ise IŞİD’in saldırısı sonucu şehit olmuştu.

'İĞNELERLE AYAKTA DURUYORUM' Sefter Taş'ın annesi Senem Taş, daha önce İHA'ya verdiği bir röportajda iğnelerle ayakta durduğunu belirterek, “Gözümüz yolda bekliyoruz. Bir haber alamıyoruz. Gecemiz gündüzümüz belli değildir. Çocuğum hasta, eşim hasta ve kendim hastayım. İlaçlar ve iğnelerle ayakta kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Kış geldi. Ben bir anneyim. Gecenin bir vakti oğlum rüyama geliyor. Kalkıyorum. Oğlum nasıldır, şimdi aç mıdır? Tok mudur? diye geceleri uyuyamıyorum” demişti Anne Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek isteğinin oğlunun sapasağlam kurtarılması olduğunu belirterek, “Geçenlerde bazı internet sitelerinde oğluma IŞİD çeteleri tarafından tulum giydirileceği yönünde haberler okudum. Tulumun anlamı nedir? Size soruyorum. Oğlumuzun sağ ya da ölü olduğunu bile bilmiyoruz. Ölüyse cenazesini versinler. Sağ ise bize teslim etsinler. En azından bir haber versinler. Ben oğlumu vatan görevine güle güle uğurladım. Ben nasıl teslim ettiysem öyle isterim. Biz oğlumuzun akıbetini bilmediğimiz için her gün canlı canlı ölüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakana ve bakanlara sesleniyorum. Gözümüz her gün onlardan gelecek cevabı bekliyor. Yalvarıyorum; tek umudumuz bize evladımızı sapasağlam teslim etmeleridir” diye çağrıda bulunmuştu.