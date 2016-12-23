Kılıçdaroğlu infial yaratan o görüntüleri sordu

Aşırı dinci terör örgütü IŞİD'in evvelsi gece yayınladığı ve toplumda infial yaratan, kan donduran görüntülere ilişkin konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı, başlarına kurşun sıkıldığı görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz, 'olayı inceliyoruz' diyorlar. İnceleyin. Ama ben cevap bekliyorum. Ben cevabını bekliyorum bunun. Suriye'yi başımıza bela ettin hesabını da vereceksin bunun" dedi.

Aşırı dinci terör örgütü IŞİD'in evvelsi gece yayınladığı ve toplumda infial yaratan, kan donduran görüntülere ilişkin konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı, başlarına kurşun sıkıldığı görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz, 'olayı inceliyoruz' diyorlar. İnceleyin. Ama ben cevap bekliyorum. Ben cevabını bekliyorum bunun. Suriye'yi başımıza bela ettin hesabını da vereceksin bunun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta tarımsal alanda faaliyet gösteren üretici birlikleri, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Konuşmasının başında hükümetin dış politikasını sert sözlerle eleştiren CHP lideri “İktidarımızda hem terörü bitireceğiz hem de Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz. Önceliği ülkemize vereceğiz. Suriyeliler geldi, ne olacak bu insanların hali? Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına kim soktu?” diye konuştu. Fırat Kalkanı harekatına da değinen Kılıçdaroğlu “Şimdi Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar, çıkamazlar çünkü devleti yönetemiyorlar” dedi.

O GÖRÜNTÜLERİ SORDU

Aşırı dinci terör örgütü IŞİD’in evvelsi gece yayınladığı ve toplumda infial yaratan, kan donduran görüntülere ilişkin de konuşan CHP lideri “Görüntüler var. Askerlerimizin diri diri yakıldığı, başlarına kurşun sıkıldığı görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz, ‘olayı inceliyoruz’ diyorlar. İnceleyin. Ama ben cevap bekliyorum. Ben cevabını bekliyorum bunun. Suriye’yi başımıza bela ettin hesabını da vereceksin bunun” dedi.