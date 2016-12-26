Liselilerden müthiş performans

Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı Sözcü Serbest Kürsü için çekti: Ne mutlu Türküm Diyene...

Artık konuşma sırası sizde! Söyleyecek bir sözünüz varsa çekin gönderin yayınlayalım… Sözcü Serbest Kürsü sizin sesiniz olmayı bekliyor. İşte o videolardan biri… Antalya Kumluca Anadolu Liseli 11-D sınıfı Serbest Kürsü için çekti… İşte 11-D'den gelen mesaj ve video…

”Bizler Antalya Kumluca Anadolu Lisesi 11-D sınıfı olarak bir farkındalık yaratmak amacıyla bu videoyu çektik. Bu vatanın gençleri olarak bu ülkeyi her zaman koruyacağız, bizler ATATÜRK'ÜN gençleriyiz (sonuna kadar) Ne Mutlu Türküm Diyene…”

Her gün aynı siyasiler, aynı yorumcularla zihinler sıkıştı. Oysa halkın da fikirleri düşünceleri var. Örneğin bir sade vatandaş, tüm Türkiye'nin “Köprüler hizmet midir?” algısını tek bir video ile değiştirdi. Siz de konuşun, siz de Türkiye'yi değiştirin. Videonuzu 0549 807 27 99 numaralı Sözcü İhbar Hattı'na yollayın, “Halkın Sözcü'sü” Sözcü, en iyileri seçip Serbest Kürsü'de yayımlasın. Ters giden bir şeyler mi var, memnun olmadığınız bir düzen ya da halkın da bilmesi gerektiğini düşündüğünüz gelişmeler. Videonuzu çekin, yollayın. Biz de kriterlere uygun olanları yayınlayalım.

Küfür ve hakaret içermeyen, demokratik tepkilerin uygun bir şekilde dile getirildiği üç video her gün Sözcü.com.tr ve Sözcü'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. En çok ilgi çeken video ise Sözcü.com.tr'de manşet olacak.