El Bab’ta dört şehit verdiğimiz saldırıda ABD detayı!

Sabah saatlerinde dört şehit verdiğimiz El Bab operasyonunda isyan ettiren detaylar ortaya çıktı. Sözcü'ye konuşan bir yetkili son saldırıdan ABD'yi 'sorumlu' tuttu. ABD'nin Rakka operasyonunu ertelediğini hatırlatan yetkili; Rakka'da bulunan teröristlerin bir kısmının El Bab'a takviye olarak geldiğini belirterek, ABD'nin askerimizin harekatını 'kösteklemeye' çalıştığını ima etti.

Sabah saatlerinde dört şehit verdiğimiz El Bab operasyonunda isyan ettiren detaylar ortaya çıktı. Sözcü'ye konuşan bir yetkili son saldırıdan ABD'yi 'sorumlu' tuttu. ABD'nin Rakka operasyonunu ertelediğini hatırlatan yetkili; Rakka'da bulunan teröristlerin bir kısmının El Bab'a takviye olarak geldiğini belirterek, ABD'nin askerimizin harekatını 'kösteklemeye' çalıştığını ima etti.

TSK tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu’nda IŞİD militanlarının kontrolü altında olan El Bab’ın kritik bazı tepelerinin ele geçirilmemesi için teröristler büyük çaba harcarken silahlı kuvvetler de uçaklarla vuruyor. Topçu atışlarının devam ettiği bölgede şu an çatışmalar da aralıksız sürüyor. Terör örgütünün El Bab’a hakim tepeleri bırakmamak için yoğun çaba harcarken buraları kaybetmesi durumunda

merkezde hakimiyetlerinin de ortadan kalkacağı değerlendiriliyor.

Geçmişte hastane olarak kullanılan ve daha sonra silah deposuna dönüştürülen ve örgüt için çok önemli olan bina da askerlerimizin eline geçti. Bu sırada terör örgütü canlı bomba eylemleriyle askerlerimize kayıplar verdirmeye çalışıyor. İlk belirlemelere göre 4 askerimiz şehit edilirken 16 askerimiz de yaralandı. Çatışmalar halen devam ederken örgütün silahlı araçları da imha edildi.

ABD’NİN OYUNU

ABD’nin Rakka’ya yapılacak operasyonu ertelediğini açıklaması terör örgütü IŞİD’i rahatlattı. Rakka’da bulunan teröristlerin bir kısmı El Bab’a takviye olarak gitti. El Bab’ta bulunan PKK ve YPG’liler ise Münbiç’e kaydırıldı. ABD’nin Türk askerinin El Bab’a girmesini istemediği, ‘kente 20 kilometreye kadar girilmesine destek verdikten sonra bir daha da yardımcı olmadığı’ üstelik askerimizin harekatını ‘kösteklemeye’ çalıştığı bildirildi. Rusya Büyükelçi Karlov’un öldürülmesinin iki ülke arasında fırsata çevrilmesi gerektiği yorumunu yapan bir yetkili “Suriye ile temasa geçmenin zamanı. Devlet aklını kullanması gerekiyor” dedi.

ASKERİ SAĞLIK SiSTEMİ

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesinden doğan sıkıntıların devam ettiğini, yaralı askerlerin tedavisinde sivil doktorların zorlandığını dile getiren bir yetkili de “Bu soruna acil bir çözüm gerekiyor. Şehit sayımızın artmasında, sağlık sisteminin bozulmasının da rolü olduğu artık görülmeli” diye konuştu.

TSK'DAN KARŞI SALDIRI GELDİ: 45 IŞİD’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan TSK'dan yapılan resmi açıklamada ise bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtaları tarafından El Bab bölgesinde tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait hedeflerin yoğun olarak ateş altına alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada “Son alınan bilgiler ışığında bu sabahtan şu ana kadar; 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet Doçka monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı, Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları ve yine topçu birliklerimizce açılan ateşler sonucunda muhtelif büyüklükte 47 barınma alanı vurularak imha edilmiş; tespit edilebilen en 45 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük bir panik içinde oldukları rahat bir şekilde izlenmektedir. Çok sayıda teröristin de yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de öğrenilmektedir” denildi.