Son dakika haberi… 1005 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Savunma Bakanı Fikri Işık, 16 askerimizin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1005 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 2 bin kilometrelik bir alanın DEAŞ terör örgütünden temizlendiğini, El Bab’ın temizlenme aşamasına geldiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye’ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 1.005 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda bilgi veren Bakan Işık, “Ayrıca DEAŞ'a ait 4 tank, 29 havan, 41'i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299'u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG'ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir.” diye konuştu.

Milli Savunma Türkiye’nin aynı anda birden fazla terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek “Aynı anda hem DEAŞ'a hem de PKK/PYD/YPG ve DHKP-C gibi bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren tek ülke, Türkiye'dir.” ifadesini kullandı.

Işık, “Bu arada, FETÖ de boş durmamakta, Ankara'daki Rus Büyükelçisine hain bir suikast düzenleyerek, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep'teki sivillerin tahliye edilmesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiç birisine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır.” diye konuştu.