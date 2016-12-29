Süt kamyonu eve daldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde park halindeyken hareket eden Süt Üreticileri Birliği'ne ait kamyon, kerpiç eve çarptı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Malkara Süt Üreticileri Birliği'ne ait 59 LS 211 plakalı kamyonun sürücüsü Mustafa Üner, süt topladıktan sonra Batkın Mahallesi'nde mola verdi. Üner, ayrıldıktan kısa bir süre sonra kamyon hareket ederek bayır aşağı inen kamyon yol kenarındaki telefon direklerini devirip yol kenarındaki kerpiç bir eve çarptı. Kazada evin duvarı yıkılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Telekom ekiplerince devrilen telefon direkleri ve kablolarda onarım çalışması başlatıldı.

DHA