Tek adam ile tık adam…

Tek adam yıkıma devam ediyor…

Tık adamda “tık” yok…

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Tek adam, cumhuriyeti yıkan olarak kazanıyor…

Tık adam, cumhuriyeti kuran olarak kaybediyor…

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Tek adam, Atatürk'ü AKP'li yaptı…

Tık adam, CHP'yi Atatürksüz yaptı…

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Tek adam, yanlışları güzel anlatıyor…

Tık adam, doğruları anlatamıyor…

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Tek adam; 17/25 Aralık rüşvet olayında dört bakan görevden gittiği halde, kutulardaki paraların görselleri yayınlandığı halde, kasalar dolusu dolar yakalandığı halde, bunun “hırsızlık olmadığını” şahane anlattı…

Tık adamın önüne bütün kanıtları koydular, az daha kendisi hırsız çıkacaktı…

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Tek adam; dünür, damatlar, çocuklar, enişte, kuzenler, yeğenler, damadın kardeşleri, kız evi, oğlan evi… Yedi sülaleyi çok güzel idare ediyor…

Tık adam bir Celal ile dile düşüyor…

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Tek adam; kuruttuğu çakılı kalmış susuz dereyi mükemmel anlattı, su niyetine mayonu giy içine atla…

Tık adam; kuru derenin başında, içinde su olmadığını anlatamadı…

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Tek adam; gençleri ölüme göndermekle gurur duyuyor…

Tık adam; kimse ölmesin dedikçe suçlu çıkıyor…

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Tek adam; ekonomiyi batırdı, güven veriyor…

Tık adama herkes “temiz adam” diyor, ama güvenilmiyor…

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Tek adam, Türkiye'yi karanlığa götürüyor…

Tık adam, aydınlığa götüremiyor…

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Bu anayasa değişikliği, cumhuriyetin tabutuna çakılan son çividir…

Bazı CHP'li üyeler “Madem ki bize söz hakkı verilmiyor, TBMM Anayasa Komisyonu'ndan çekilelim” dediler…

Kemal Kılıçdaroğlu “Çekilmeyelim, eleştirilerimizi sakince yapıp tarihe not düşelim” dedi…

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Bir tık…

Bir tık..

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Değil komisyondan, Meclis'ten dahi çekilmeniz lazım… Orada oturarak cumhuriyetin yıkılışına meşruluk kazandırmaktan başka ne işe yarıyorsunuz?..

Yeter artık…

Bir tık…