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ABD 6 yıl aradan sonra Esad’ı vurdu!

ABD, Akdeniz'deki gemilerinden Esad rejiminin kontrolündeki Han Şeyhun hava üssüne füze yağdırdı. Yayımlanan fotoğraflar harekatın 'büyüklüğünü' gözler önüne serdi.

07:237 Nisan 2017
Dünya
ABD 6 yıl aradan sonra Esad’ı vurdu!
ABD, Akdeniz'deki gemilerinden Esad rejiminin kontrolündeki Han Şeyhun hava üssüne füze yağdırdı. Yayımlanan fotoğraflar harekatın 'büyüklüğünü' gözler önüne serdi.

Salı günü Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında en az 72 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının ardından ABD ordusu Başkan Trump’ın emriyle, 6 yıl aradan sonra Suriye rejimini vurdu. Akdeniz’de konuşlu bulunan ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı. Füzelerin hedefinde ise Han Şeyhun’un güneyinde yer alan Şaryat hava üssü vardı. Han Şeyhun kasasına kimyasal bomba atan uçakların bu hava üssünden kalktığı değerlendiriliyordu.

FOTO:Reuters - Tomahawk füzeleri, Akdeniz'deki ABD gemilerinden böyle atıldı.

FOTO:Reuters – Tomahawk füzeleri, Akdeniz’deki ABD gemilerinden böyle atıldı.

Füze saldırılarının Pentagon’da toplantı sürerken gerçekleştiği bildirildi. USS Ross ve USS Porter ABD füze destroyerlerinin Pentagon’daki görüşmeler sırasında Suriye açıklarına yaklaştığı ve füzelerle Humus yakınlarında Şaryat hava üsssünü hedef aldığı duyuruldu. ABD cephesi harekatın ardından hava üssünün fotoğraflarını yayımladı.

Şaryat Hava Üssünün vurulmadan ve vurulduktan sonraki hali...

ABD, vurduğu Şaryat Hava Üssünün fotoğraflarını yayımlanıdı…

Şaryat üssü Rusya’nın Palmira’ya yönelik IŞİD operasyonları sırasında Rus helikopterleri tarafından kullanılmıştı.

TOMAHAWK ‘SAVAŞ BALTASI’ ANLAMINA GELİYOR

Tam adı BGM-109 Tomahawk, olan Tomahawk füzesi “Kızılderili savaş baltası” anlamına geliyor. Dünyadaki en gelişmiş stratejik seyir füzesi olan Tomahawk’ın çeşitli tipleri bulunuyor.

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Son güncelleme: 07:3207.04.2017
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