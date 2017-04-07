Son dakika… Ve ABD Suriye’yi vurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Suriye'yi füzeyle vurduğunu açıkladı. Florida'daki evinden gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Trump, "Suriye'ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini" söyledi.

Trump füze saldırısının, Salı günü Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında en az 72 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya karşılık yapıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye saatiyle 04:40’ta Akdeniz’in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye’ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu.

ABD lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’nin yasaklı olan kimyasal silahları kullandığı, kimyasal silah sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve BM Güvenlik Konseyi’nin çağrılarını yok saydığı şüphe götürmez. Ölümcül kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını önlemek ve caydırmak Birleşik Devletler’in ulusal güvenlik çıkarı için hayati.”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı “diktatör” olarak nitelendirren Trump, “Esad yardıma muhtaç erkeklerin, kadınların ve çocukların hayatını çaldı” dedi.

Füzelerle saldırının meydana geldiği İdlib kentinin güneyinde bulunan Humus vilayetine bağlı El Şayrat hava üssünü vurdu. Trump’ın iddiasına göre; Han Şeyhun saldırısını düzenleyen uçaklar bu üsten hareket etti.

RUSYA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ Mİ?

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ‘USS Porter’ ve ‘USS Ross’ gemilerinden fırlatılan füzelerin El Şayrat hava üssündeki hava araçlarını, hava aracı depo alanlarını, mühimmat depolama sahalarını, hava savunma sistemlerini ve radarları hedef aldığı belirtildi.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, “İlk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltacak şekilde saldırının El Şayrat hava üssündeki pek çok hava aracını, destek altyapı sistemini ve ekipmanını tahrip ya da yok ettiğini gösteriyor” dedi.

Pentagon ayrıca Esad’ın müttefiki Rusya’nın füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise ne saldırı öncesinde ne de sonrasında Moskova Yönetimi’nin bilgilendirdiğini söyledi.



SURİYE VE RUSYA REDDETTİ

Türkiye sınırına 65 kilometre mesafede bulunan Han Şeyhun kasabasında geçen Salı düzenlenen hava saldırısı sonucu 20’si çocuk 72 kişinin hayatını kaybetmişti.

Başta ABD, Türkiye ve Fransa olmak üzere uluslararası toplum, İdlib’de yaşanan ölümlerden Suriye rejimini sorumlu tuttu. Fakat Şam Yönetimi, Han Şeyhun’da “kimyasal gaz” kullandığı iddialarını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konoşenkov ise, YouTube’da yayımlanan açıklamasında, “Suriye’nin teröristlere ait büyük bir mühimmat ve askeri teçhizat deposuna saldırı yaptığını” savundu.

Tüm bu gelişmeler ışığında ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile önceki gün Beyaz Saray’da yaptığı basın toplantısında, “Suriye’deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Yapılanlar benim için kabul edilemez. Suriye ve Esad’a karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde. Benim için çizgileri çok geçti” ifadelerini kullanmıştı.

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ERDOĞAN: LAFTA KALMASIN, ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Trump’ın bu sözleri üzerine, “Lafta kalmasın” diyerek şunları söylemişti: “Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz.”

Trump Suriye rejimine yönelik operasyonun en net sinyallerini ise dün verdi. Trump, Senato üyelerine hitaben yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye “askeri hamlede” bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.