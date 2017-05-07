Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Adamın içinden yılan çıktı! İşte o görüntüler…

İngiliz The Mirror gazetesi, vücudundan canlı yılan çıkarıldığı öne sürülen bir adamın ameliyat görüntülerini internet sitesinde yayınladı.

Sozcu.com.tr
14:417 Mayıs 2017
Dünya
Son dakika… Adamın içinden yılan çıktı! İşte o görüntüler…
İngiliz The Mirror gazetesi, vücudundan canlı yılan çıkarıldığı öne sürülen bir adamın ameliyat görüntülerini internet sitesinde yayınladı.

LiveLeak adlı video paylaşım sitesinde yer alan görüntülerin Çin’de çekildiği sanılıyor.

Görüntülerin, geçen günlerde dünya medyasıyla birlikte Türkiye’de de haber olan bir olaya ait olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu haber, makatından yılan sokarak kabızlığı iyileştirmeye çalışan bir kişiyle ilgiliydi. Bu akılalmaz yönteme başvuran şahıs, dayanılmaz bir mide ağrısıyla hastaneye gidince skandal ortaya çıkmıştı.

49 yaşında olduğu belirtilen Çinlinin bu operasyon sonrası midesinden yarım metrelik yılan çıkarıldı.

Bu süreç sonrası adamın pankreas kanseri olduğu da ortaya çıktı.

Son güncelleme: 14:5407.05.2017
Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek
Keşfet

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar