Son dakika… Adamın içinden yılan çıktı! İşte o görüntüler…

İngiliz The Mirror gazetesi, vücudundan canlı yılan çıkarıldığı öne sürülen bir adamın ameliyat görüntülerini internet sitesinde yayınladı.

LiveLeak adlı video paylaşım sitesinde yer alan görüntülerin Çin’de çekildiği sanılıyor.

Görüntülerin, geçen günlerde dünya medyasıyla birlikte Türkiye’de de haber olan bir olaya ait olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu haber, makatından yılan sokarak kabızlığı iyileştirmeye çalışan bir kişiyle ilgiliydi. Bu akılalmaz yönteme başvuran şahıs, dayanılmaz bir mide ağrısıyla hastaneye gidince skandal ortaya çıkmıştı.

49 yaşında olduğu belirtilen Çinlinin bu operasyon sonrası midesinden yarım metrelik yılan çıkarıldı.

Bu süreç sonrası adamın pankreas kanseri olduğu da ortaya çıktı.