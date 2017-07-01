Almanya’dan flaş 15 Temmuz açıklaması

Son dönemde ilişkilerin gerildiği Ankara-Berlin hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Önceki gün G20 Zirvesi dolayısıyla sert açıklamaların peşi sıra geldiği Berlin'den 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bir açıklama geldi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 15 Temmuz hakkında açıklamalarda bulundu. Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Gabriel, “Türkiye'deki darbe girişimi sonrasında Türk Hükümeti ve Türk halkıyla dayanışmamızı daha güçlü bir şekilde ifade etmeliydik. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum” açıklamasını yaptı.

Darbe girişiminden hemen sonra Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirilmemiş olunmasını hata olarak nitelendiren Gabriel, “Meselenin özünde gayet tabii ki darbe girişimine karşıydık ve seçilmiş hükümetten yanaydık. Ama Türk hükümetinin tepkisi, özel hayatta olur ya özellikle çok severseniz ve hayal kırıklığına uğrarsanız çok daha kızgın olursunuz… Bu ‘daha farklı tavır sergileyebilirdik' dediğim bir konu.”