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Arkansas’ta gece kulübüne silahlı saldırı

ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır en az 17 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
15:441 Temmuz 2017
Dünya
Arkansas’ta gece kulübüne silahlı saldırı
ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır en az 17 kişi yaralandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini fakat olayın bir terör saldırı olmadığını açıkalyarak, “konser sırasındaki bir kavga” sonucu çatışmanın yaşandığını duyurdu.

Olay, yerel saatle 02.30 sularında Little Rock şehrindeki Power Lounge adlı bir gece kulübünde meydana geldi. Little Rock polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Polis Power Lounge’daki olayı soruşturuyor. Çok sayıda kurban var, şüpheliye dair bir bilgi yok” dedi.

Fox16’ya konuşan bir görgü tanığı, silahlı saldırının büyük bir kaosu tetiklediğini, insanların can güvenliği için sağa sola koşuştuğunu söyledi.

Yaklaşık 20 el ateş açılan saldırıda, yaralanan bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Son güncelleme: 15:4601.07.2017
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