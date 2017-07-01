Bağdadi’nin ardından gözyaşı mesajı

Sputnik, Irak kaynaklarına dayandırdığı haberinde IŞİD'in başvaizleri arasında gösterilen Ebu Kuteybe'nin dünkü Cuma hutbesinde ilginç bir detaya dikkat çekti.

Ebu Kuteybe’nin örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ismini zikrederken gözyaşlarına boğulduğu öne sürüldü. Ninova bölgesindeki yerel bir kaynağa dayandırılan haberde, Ebu Kuteybe’nin bu davranışı ‘Bağdadi’nin ölümünün ardından dökülen gözyaşı’ olarak nitelendirilerek, örgüt liderinin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları desteklediği kaydedildi.

Öte yandan, IŞİD’in Tel Afer bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen Bera el Mavseli’nin Cuma hutbesinde, ‘Musul’da ağır bir yenilgiye uğradıkları’ yönünde itirafta bulunduğu da kaydedildi. Buna göre Mavseli, Musul yenilgisinin ardından Telafer’in ‘geçici merkez’ olarak kabul edildiğini ifade etti.

IŞİD'in 2014 yılının haziran ayında Musul'u ele geçirmesinden sonra halifeliğini ilan eden Bağdadi Musul'daki tarihi Nuri camisinde Cuma namazı kıldırmış ve hutbe vermişti. Irak güvenlik güçleri Nuri camisini tamamen kontrol altına alırken, Irak devlet televizyonu da bu gelişmeyi ‘Hurafe devleti çöktü’ ifadesiyle duyurmuştu.