Bahçe çitiyle seks yapan adam gözaltına alındı!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde bir adam, "çitle seks yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde bir adam, "çitle seks yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

The Satatesman sitesinde yer alan gözaltı tutanağına göre olay şöyle gelişti.

Polise bir şahsın Nort Lamar Bulvarı’nda bulunan bir evin bahçesindeki “çitle seks yaptığı” yönünde ihbar geldi. Telefonun karşısındaki kadın, evinin camından dışarı baktığını ve komşusu Estala’nın mülklerini ayıran çite çişini yaptığını söyledi.

Akabinde kadın cep telefonunu çıkararak komşusunu çekmeye başladı. Kaydedildiğini anlayan Estala, kıyafetlerini çıkararak, “çitle seks yapmaya” başladı.

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İhbarcı kadın polise çektiği görüntüleri gösterdi. Bunun üzerine 32 yaşındaki Eleodora Estala teşhir yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberde polis gözaltı için geldiğinde Estala’nın sarhoş olduğu bilgisi de yer aldı. Adam 2 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.