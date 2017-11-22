Okulda yapılan bu heykel tartışma yarattı

Avustralya'da bir Katolik okulunun bahçesine yapılan heykel tartışma yarattı. Heykel, rahibin yanındaki çocuğa elindeki ekmeği vermesini anlatıyordu. Fakat heykel sosyal medyada ve veliler arasında tepki çekince heykelin üzerine örtü örtüldü.

Avustralya’nın Adelaide kentindeki Blackfriars Priory İlkokulu önünde yapılan bir heykel bölgede büyük tepki. St. Martin de Porres ve bir çocuğu anlatan heykelde rahip elindeki bir somun ekmeği çocuğa uzatırken görülüyor.

Fakat heykelin fotoğrafının sosyal medyada yayılması ve bazı velilerin heykeli görmesinin ardından büyük bir tartışma yaşandı. Bazı veliler bu heykein müstehcen olduğunu ve rahibin verdiği ekmeğin şeklinin cinsel içerikli olduğunu iddia edince okul yönetimi zor durumda kaldı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilenirken, okul müdürü Simon Cobiac, “Yerel bir heykeltraşla çalıştık ve tepkiler üzerine heykeli değiştirmeye karar verdik” ifadesini kullandı. Heykelin üzeri hızla kapatıldı.