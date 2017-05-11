Canlı yayında işsiz kaldı

İsrailli haberci Geula Even, ülkenin en eski televizyonlarından biri olan Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenince, ortaya hayli dramatik bir tablo çıktı.

Even, önce İsrail Meclisi’nin (Knesset) kararını okudu, ardından da yutkunarak izleyicilere veda etmeye çalıştı.

Kanal 1’in de bağlı olduğu İsrail Yayıncılık Kurumu’nun kapatılma kararının bir süredir konuşulduğu ancak televizyon çalışanlarının bu denli hızlı bir adım beklemediği belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; aynı kanalda ekran önünde ve gerisinde çalışanlar, uygun bir veda yapmalarına fırsat tanınmamasını da eleştirdi.

İsrail Yayıncılık Kurumu’nun farklı bir isimle ve daha küçük ölçekli bir yapıyla devam edeceği ifade ediliyor.