Canlı yayında ölüme gittiler

Ukrayna'da güzellik kraliçesinin arkadaşıyla çıktığı eğlence turu korkunç bir kazayla sonuçlandı. Kaza öncesinde video çeken genç kızın ölüm anı sosyal medyada paylaşıldı.

Ukrayna’da iki genç kadın alkollü biçimde otomobil kullanırken kaza geçirdi. Güzellik yarışmasında birinci olan 16 yaşındaki Sofia Magerko 24 yaşındaki arkadaşı Dasha Medvedeva ile lüks spor otomobiliyle yol alıyordu.

Ellerinde içki şişeleriyle müzik dinleyen Sofia, bu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyordu. Fakat hızla yol alan iki kızın bu eğlencesi ölümle sonuçlandı. Sofia bir ara kamerayı hız göstergesine yönelttiğinde aracın hız sınırını aşmış olduğu rahatlıkla görülüyordu.

Videoda iki genç kadın da hayatın ne kadar güzel olduğundan bahsederken bir anda video kaydı bozulmaya başladı ve o sırada Dasha direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sofia olay yerinde hayatını kaybederken Dasha’nın ambulansta öldüğü açıklandı.