Çavuşoğlu’ndan savcı Bharara yorumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Reza Zarrab'ın davasına bakan savcı Preet Bharara'nın istifasının istenmesi ile ilgili yorumda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Reza Zarrab'ın davasına bakan savcı Preet Bharara'nın istifasının istenmesi ile ilgili yorumda bulundu.

Katıldığı CNN Türk’ün canlı yayınında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu şunları söyledi:

“FETÖ’nün kontrolünde olan, FETÖ’cülerle sürekli görüşen ve onlarla Türkiye’ye gelen bir savcıdır. Türkiye’de hükümet “tüm savcıları değiştireceğim” dese kıyamet kopar. Ama Amerika’da sistem böyle.

Yeni hükümette sanırım çok sayıda savcının istifasını istemişler. Diğer savcıları bilmiyorum ama şahsen Bharara konusunda düşüncem budur, politize olmuş bir savcıdır” dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın, ‘ABD’de derin devlet var’ yönündeki açıklamalarının ardından, Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanan 46 başsavcının istifalarını istedi. İstifası istenenler arasında Preet Bharara da bulunuyor.