Donald Trump ilk kez canlı yayında açıklama yapıyor!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ilk basın açıklamasını düzenliyor.

Trump’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak. Anketlerin birçoğu, bu sonucu öngörmüyordu. Çok çaba gösterdiğimiz eyaletlerde sonuçları gördük. Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak.

RUSYA’NIN SEÇİMDE YARDIMI İDDİASI

Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı. Çok fazla siber saldırıyla karşılaşıyoruz. Dünyadaki en başarılı bilgisayar uzmanlarını topladık ve bu siber saldırılara karşı bir savunma sistemi oluşturacağız.

Putin’le iyi anlaşmak için bir şansım var.

Ayrıntılar geliyor…