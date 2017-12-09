Dünyaca ünlü spikerden şok sözler! ‘Trump asansörde beni dudağımdan öpmeye çalıştı’

Fox News televizyon kanalının eski haber spikeri Juliet Huddy, Kudüs kararı ile dünyanın gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump için "Asansörde beni dudağımdan öpmek istedi" dedi.

Kariyerine radyo spikeri olarak devam eden Fox News televizyon kanalının eski haber spikeri Juliet Huddy, ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.

ASANSÖRDE DUDAĞINDAN ÖPMEK İSTEMİŞ

Huddy, 2005 ya da 2006’da ABD Başkanı Trump’ın kendisini yemeğe çıkardıktan sonra Trump Tower’ın asansöründe dudağımdan öpmeye çalıştığını öne sürdü.

İşte ünlü spikerin konuyla ilgili yaptığı açıklama;

“Sadece beni Trump Tower’da yemeğe çıkardı. Asansörde güvenlik görevlisi varken bana ‘elveda’ dedi. Bu sırada yanağımdan değil, dudağımdan öpmeye kalktı. Alınmadım, ‘Aman Tanrım’ dedim daha çok. Ondan sonra her şey yolundaydı. Sadece garip bir andı. Daha sonra böyle bir şey denemedi, yalnız da kalmadık.”

TRUMP’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Eski Fox News sunucusu, daha sonra televizyon kanallarına konuk olarak gelen Trump’ın seyircilere kendisi hakkında, “Ona asıldım ama beni salladı” dediğini hatırlattı.