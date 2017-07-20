Alman basınından flaş takas iddiası

Ankara-Berlin hattında sık sık gündeme gelen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkan Erdoğan'a daha önce de sorduğu gazeteci Deniz Yücel hakkında şaşırtıcı bir iddia yer aldı. DW Türkçe, Alman Bild'e dayandırdığı haberinde Ankara'nın Yücel için takas önerdiğini yazdı.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, Alman diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Ankara-Berlin hattında gerilime sebep olan Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.

Bild’in haberinde Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndaki adının açıklanmasını istemeyen kaynaklara atfen yayınlanan haberde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Almanya hükümetine birkaç hafta önce üstü kapalı olarak Alman muhabir Deniz Yücel’in serbest bırakılması karşılığında Türkiye’den kaçan iki eski generalin iade edilmesini önerdiği” öne sürüldü. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın böyle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yanıtını verdiği aktarıldı.