Facebook’tan çılgın proje

Facebook, Silikon Vadisi'ndeki konut sıkıntısı yüzünden bir 'köy' inşa etmeye karar verdi. Yetkililer 1500 konutluk projenin yanı sıra ofis ve dükkanların da olacağını açıkladı.

Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’den çılgın bir proje geldi. California’daki Silikon Vadisi’nde yaşanan konut sıkıntısı dolayısıyla Zuckerberg, merkez binanın etrafına 1500 konutluk bir site yapma kararı aldı.

Dünya devi şirketlerin San Francisco’da yer alması dolayısıyla buraya ciddi bir beyin göçünün yaşandığını belirten Facebook yetkilileri, çalışanlarının daha rahat etmesi ve daha az harcaması için böyle bir hamle yapmayı planladıklarını açıkladı.

Basınla konut planlarını paylaşan Facebook yönetimi, inşaatın San Francisco’nun güneyindeki Menlo Park’ta yapmayı planladığı ve buranın bir “köy” konseptinde olmasının planlandığı belirtildi. 1500 konutluk projede ofis ve dükkanların da olacağı kaydedildi. 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan projenin sadece Facebook çalışanlarına değil herkese satılacağı kaydedilirken, “Evlerin %15’i piyasanın altından fiyatlandırılacak” dedi.

Facebook’un üst düzey yöneticisi John Tenanes, “Amacımız ve vizyonumuz uzun soluklu bir kamu hizmeti yapmak. Bu kadar büyük çaplı bir proje olduğu için ulaşım ve altyapı sorunlarına da dikkat çekmeyi umut ediyoruz” dedi.