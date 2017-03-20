Son dakika… FBI: Rusya ile Trump’ın ilişkisini inceliyoruz

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörü James Comey, Trump'ın kampanyası ile Rusya arasındaki bağ ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi olduğu iddiaları hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörü James Comey, Trump'ın kampanyası ile Rusya arasındaki bağ ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi olduğu iddiaları hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

ABD’nin önde gelen iki istihbarat yetkilisi, FBI direktörü James Comey ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers, bugün Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda yapılan açık oturumda Rusya ve ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası arasındaki ilişki hakkında ifade verdi.

FBI Direktörü James Comey, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası ile Moskova arasındaki bağlar da dahil olmak üzere Rus hükümetinin, 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarını soruşturduklarını doğruladı.

Comey, Kongre’de Rusya’nın girişimleri konusunda yaptığı konuşmada bu soruşturmanın, “Trump kampanyasıyla bağlantılı şahıslar ile Rus hükümetinin bağlantıları arasında bir işbirliği olup olmadığını da kapsadığını” belirtti.

Soruşturmanın “çok karmaşık” olduğunu belirten Comey, “ne zaman sonuçlanacağına dair bir çizelgesi verilmesinin mümkün olmadığını” ifade etti.,

TRUMP: CADI AVI

ABD Başkanı Donald Trump ise, Komisyon’un sürdürdüğü soruşturmayı bir “cadı avı” olarak adlandırıyor; kampanya ekibinin Rus istihbarat servisi elemanlarıyla görüştüğü iddialarını “yalan haber” olarak nitelendiriyor.

ABD lideri Trump, oturumdan önce attığı tweetlerde bu yöndeki görüşlerini tekrarladı.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişki kurduğu yönündeki ifadelerin “yalan haber” olduğunu herkesin bildiğini vurgulayarak, “Demokratlar, korkunç bir seçim kampanyaı yürütmenin bahanesi olarak bu hikayeyi uydurdu ve yaydı. Kongre, FBI ve diğerleri asıl olarak gizli bilgilerin sızdırılmasına bakmalı. Sızdıran hemen bulunmalı!” dedi.