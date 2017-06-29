Genç kızın fantezisi başına büyük iş açtı

Hastanede son bulan fantezi... İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan genç bir kız, partneriyle cinsel hayatını renklendirmek için seks oyuncağına başvurunca hayatının pişmanlığını yaşadı.

İngiliz Daily Mail ve Alman Bild gazetesi başta olmak üzere dünya medyasına haber olan 20 yaşındaki Emily Georgia başından geçenleri şöyle anlattı:

“Geçen Mart ayında ateşli bir gece geçirmek istiyorduk ve seks oyuncağı kullanmaya karar verdik. Daha önce hiç denememiştik. Sanıyorum çok heyecanlandı ve sonuna kadar ittirdi.”

‘Anal tıkaç’ olarak bilinen seks oyuncağı içeride kalınca panik yaptığını ifade eden Emily, “Ona hastaneye gitmek gerektiğini söyledim. O da tuvaletimi yaparken, kendiliğinden çıkacağını söyledi” dedi.

PARTNERİ BIRAKIP KAÇTI

Genç kız, partnerinin akabinde çok üzgün olduğunu ve yarın sabah erkenden işinin olduğunu söyleyerek evden ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Ev arkadaşının ise başta kendisine inanmadığını fakat üzüldüğünü görünce işin şaka olmadığını anladığını belirten Emily çareyi hastaneye gitmekte buldu.

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Hastanede durumunu bir kâğıda yazarak anlatan İngiliz kız, danışmadaki görevli kadının kendisine “Bunlar düşündüğünden çok daha sık oluyor. Daha kötüsünü bile duydum” dediğini söyledi.

Emily bir saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası hemşireler ‘anal tıkaç’ı hatıra olarak saklasın diye genç kıza hediye etti.